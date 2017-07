Het wordt weer warm: wat moet je aan naar werk?

Yes! De komende dagen wordt het weer prachtig weer in ons land. Heerlijk, maar het zonnetje brengt ook de nodige struggles. Want wat moet je aan naar werk als het buiten hartstikke warm is? Metro ging op onderzoek uit.

Het is een dilemma waar iedereen wel eens mee te maken krijgt: wat doe je hartje zomer aan naar je werk? Het liefst zou je op je teenslippers en in korte broek naar kantoor gaan, maar dat wordt bij veel bedrijven niet gewaardeerd.

52 procent van de Metro-lezers vindt dat maar onzin, blijkt uit een poll op de Metro Facebookpagina. Volgens hen kun je prima met een korte broek op je werk verschijnen. „Sommige dames hebben nog minder aan", reageert Ida Promise. „Dat wordt dan gezien als netjes en daar hoor je niemand over. Je hebt voor de heren ook nette korte broeken en/of bermuda's, dus waarom niet?"

Functie

Lezer Mitch Hout vindt dat een driekwartbroek geen probleem zou moeten zijn en ook Monique de Bruine vindt dat een nette broek tot op de knieën moet kunnen; „Maar een gerafelde spijkerbroek is uiteraard not done." Ook geven veel mensen die reageren aan dat het ligt aan de functie of je een korte broek aan kunt naar werk ja of nee.

Luchtig en bedekt

Wat kun je dan wel aan als het zulk lekker weer is? „Probeer in ieder geval voor luchtige, soepel vallende en wapperende kleding te kiezen", tipt moderedacteur Kim Querfurth. „Als je kleding strak zit, kan er geen lucht doorheen. Het materiaal is vooral belangrijk: de kleding moet lucht doorlaten en licht zijn. Geschikte materialen zijn katoen, zijde en linnen, want deze stoffen zijn ademend. Voor mannen kun je dus grijpen naar een katoenen blouse of een linnen pak als je er netjes uit moet zien. En kies als vrouw voor stretchmaterialen, want strakke items met dit weer... geen pretje!"

Volgens Querfurth zouden we iets meer moeten kijken naar wat mensen in hele warmen landen dragen. Dan blijkt dat die korte broek niet eens nodig is! „Zo min mogelijk kleding dragen is niet de oplossing, dus ga vooral niet te bloot. Die mensen dragen juist wel veel kleding, in plaats van niks. In de woestijn worden bijvoorbeeld witte gewaden gedragen, want daar ketst de zon op af. Donkere kleding is minder geschikt en dus eigenlijk een no go. Zwart absorbeert de zon, dus niet doen. Lichte kleuren zijn veel beter om te dragen."

„Kies als vrouw bijvoorbeeld wel voor een mouwloos jurkje of een off-shoulder tuniek voor wat meer lucht", vervolgt Querfurth. Moet je een vestje aan? „Ga dan voor gehaakte vestjes. Die staan toch gekleed, maar zijn lekker luchtig."

Schoenenstress

Ook qua schoenen hebben we nogal wat keuzestress als we naar kantoor moeten in de hitte. Niemand heeft zin om met dikke enkels in een nette schoen gepropt achter het bureau te zitten. „Maar kies ook niet voor schoenen met bandjes, dat gaat heel snel knellen", tipt Querfurth. „Kies dan voor espadrilles: je hebt ze voor mannen en voor vrouwen, hoog en laag en ze zijn van linnen dus prima materiaal voor een zomerdag."

„Leren sandalen (zonder bandjes dus!) zijn ook prima, of ga voor instappers van soepel kalfsleer die meer als slofjes aanvoelen." Ten slotte heeft Querfurth nog een gouden tip voor de mensen die wel sandalen aan mogen naar hun werk, maar geen teenslippers: „Slippers met een hielbandje, zoals Havaianas die heeft, tellen als een sandaal en mogen dus wél naar kantoor gedragen worden!"