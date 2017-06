Exclusieve sneakers spotten op Sneakerness

Sneakerfans opgelet! Hoeveel paar sneakers heb jij gemiddeld in de kast? De gemiddelde sneakerfan heeft zo'n 30 paar. Metro was vandaag op Sneakerness: de wereldwijde sneakerconventie is dit weekend neergestreken in de Amsterdamse Kromhouthal. We hebben de meest bijzondere exemplaren voor je op een rijtje gezet.

Terry (17), Heemskerk

Draagt de Nike Kevin Durant All Star waar hij 120 euro voor heeft betaald.

Mehmet (18), Winterswijk

Heeft vandaag de Nikes Jordan 11 Space Jam aan, de sneakers waren 200 euro.

Louise (23), Kopenhagen

Louise draagt de Asics Slam Jam Socialism en heeft er 129 euro voor betaald.

Camilla (22), Kopenhagen

Camilla heeft een paar Nikes aan haar voeten, de schoenen waren een cadeau maar naar schatting waren ze 200 euro.

Niels (24) Arnhem

Niels betaalde 90 euro voor de Nikes 97 Dirty Cactus

Fangkay (23), Sittard

Fangkay draagt de Nikes Air Max 90 Roundell en heeft er 259 euro voor betaald.

Deze exclusieve sneakers zijn van Filling Pieces, ze zijn hand gemaakt. Hebben? De Sole Panda's kosten 2.500 euro.

Robin (24), Zoetermeer

Robin draagt een exclusief paar Adidas Pharrel Williams sneakers van 220 euro.

Ashley (28), Amsterdam

Ashley draagt de Nikes Dr. Feel Good 2008 van 150 euro.

Sandro (40), Rotterdam

Sandro heeft speciaal voor vandaag zijn Nike Air Max Festival Gold van 280 euro aangetrokken.

Philip & Fransy (22), Duitsland

Soort zoekt soort. Philip en Fransy dragen beide de Nike Air Max 1 Master of Air.

Dit prachtige poedel-exemplaar is van Adidas by Jeremy Scott, ze komen uit 2006 en zijn te koop voor maar 75 euro