Underboobs en hoog in je kruis: de bikinitrends '17

Met deze hete week voor de deur is het tijd om je weer druk te maken om de zin des levens: welke bikini of welk badpak gooi ik dit jaar in mijn (digitale) winkelmandje?

Ook voor 2017 staan de nodige trends op de agenda. Metro zet een paar draagbare en iets gewaagdere badkledingtrends voor je op een rijtje en ging daarbij het park in met de vraag: wat vinden de Nederlandse zonaanbidders eigenlijk van deze trends?

De 'Lekker hoog in je kruis' trend

Een goed figuurtje moet je er zeker voor hebben, maar de trend van het badpak dat lekker hoog in je kruis getrokken wordt, lijkt toch echt door te slaan. Ja, ook bij de nuchtere Hollander! Celebrities als Kylie Jenner en Selena Gomez zagen deze trend al een tijdje geleden als volkomen draagbaar. Nu vinden ook Nederlandse social influencers het deze zomer geen probleem om - na een stevige Brazilian Wax - het zwempak eens lekker hoog op te trekken. Draagbaarheid? Bij een goed figuur geven we deze trend toch wel een 7,5, al hebben de Metrolezers die wij spreken een andere mening. „Ik zou het zelf niet dragen, ook al was ik een vrouw", zegt lezer Lars lachend. Ook twee Australische dames hebben niks met de trend: „De jaren '80 zijn echt voorbij hoor. En we denken ook niet echt dat dit flatterend is."

De 'Show je booty aan de wereld' trend

Niet alleen aan de voor, ook aan de achterkant mag het tegenwoordig allemaal lekker hoog worden opgetrokken. De billen mogen deze zomer gezien worden, vinden ook celebs als Monica Geuze en Kylie Jenner. Waar de stringbikini nog altijd aan een doorbraak moet werken buiten Brazilië, lijkt het erop dat het 'stringbadpak' wel in de rest van de wereld geaccepteerd wordt deze zomer. En tsja, als je een mooie kont hebt, dan mag je die toch eigenlijk ook gewoon wel lekker laten zien?

De 'Je borsten hangen eruit, hoort dat?' trend

We weten niet helemaal wat we van deze trend moeten vinden, maar we zien steeds regelmatiger de badmodetrend waarbij een deel van je borsten onder het topje uit hangt. Wat je hier voor nodig hebt? A. Een flinke borstpartij, B. Een portie schijt aan de wereld en C. Een te kleine bikini uit een ordinair winkeltje. Het resultaat? Een trend waar Kim Kardashian en Miley Cyrus in ieder geval graag op inhaken. Of dit ook een dingetje wordt op het strand van Bloemendaal dit jaar? We betwijfelen het, net als de lezer. „Ik denk dat het lastig als de golven heel hard zijn. Dan kan er wel een ongelukje gebeuren", grapt lezer Daan tegen Metro.

De 'mijn bikini is gemaakt van ducktape' trend

Ook deze trend is vrij heftig, maar wordt tegenwoordig wel vertaald naar de 'normale' bikini. Het lijkt alsof het niemendalletje van plakband aan elkaar hangt. In de extreme gevallen is dat ook zo, in de iets minder extreme gevallen is het gewoon badstof met een creatief patroon over je lichaam. En die laatste trend, die vinden we eigenlijk best wel hot! De trend met het tape is echter niet geschikt voor onze lezers, al vinden sommigen het wel erg mooi staan bij een goed lijf. „Je moet zeker zijn over je lichaam", aldus lezeres Naomi. De Australische dames zijn minder te spreken over de tape-bikini: „Het ziet eruit alsof het heel veel werk kost", zegt een van de twee lachend. „Als ik naar het strand ga wil ik gewoon snel badkleding aan en niet met tape in de weer gaan!"

De 'Ik ben eigenlijk naakt maar heb bodypaint op'-trend

Rose Bertram en Emily Ratajkowski zijn prachtige dames, maar deze vorm van badmode zien we hen toch niet snel een trend maken. Lijkt ons ook erg onhandig in de zee. Of als je 'even snel' je bikini aan wil trekken. En zou je bruin worden door die verf heen? In dat geval valt de trend misschien toch nog te overwegen...