Abercrombie & Fitch in de verkoop?

Nog geen tien jaar geleden was je de hipster van de klas als je rondliep met kleding van Abercrombie & Fitch, maar tegenwoordig doet het merk het lang niet zo goed meer bij het grote publiek.

Er is zelfs sprake van een op handen zijnde overname, melden bronnen aan Reuters. Volgens Reuters heeft het bedrijf aan Perella Weinberg Partners, een financieel adviesbedrijf, gevraagd wat hun verdere opties zijn. De aandelen van het kledingmerk zijn historisch laag, met het grootste dieptepunt in 17 jaar tijd, waardoor er dikke kans is op een overname. Maar of die overname er ook echt komt, dat is volgens de bronnen nog niet zeker.

Over Abercrombie & Fitch

Welke twintiger kent het merk niet: rijen voor de winkels, sexy mannen zonder shirt waar je een gratis poloroidfoto mee kon maken en dát luchtje (Fierce). Abercrombie & Fitch bestaat alweer sinds 1892 en was rond 2005 enorm succesvol. Het bedrijf haalde dat jaar een omzet van ruim 2 miljard dollar (!) binnen. Die winst kwam destijds uit de vijf merken van Abercrombie: Abercrombie & Fitch, Abercrombie Kids, Hollister Co., RUEHL 925 en Gilly Hicks.

Met honderden winkels in de Verenigde Staten en andere filialen in o.a. Parijs, Londen, Tokio en Kopenhagen lijkt niks het succesvolle merk nog te kunnen laten wegvagen uit het modebeeld. Ook in Amsterdam werd eind 2012 een filiaal geopend, in het hart van de stad in de Leidsestraat. Het tafereel zorgde voor mega rijen en een storm aan media-aandacht.

Negatief in het nieuws

Maar, het bedrijf is met zijn mannen met ontblootte bovenlijven en herkenbare - en volgens veel vrouwen overheerlijke - parfum dat je al op het Leidseplein kunt ruiken, toch niet alleen maar positief in het nieuws.

Zo was er in 2004 een mediarel rondom Abercrombie & Fitch vanwege discriminatie. De verkopers en winkelmanagers zouden enkel blanke mannen mogen zijn. Het bedrijf moest een dikke 4 miljoen dollar betalen aan o.a. Afro-Amerikanen, Aziatische Amerikanen en vrouwen die solliciteerden en destijds niet werden aangenomen.

In 2009 trok een medewerker van het kledingmerk die met een armprothese leeft wereldwijd de aandacht, omdat ze eerst was aangenomen, maar later te horen kreeg dat haar uiterlijk - dus de prothese - in strijd was met de Look Policy van het bedrijf. Ze moest maar in het magazijn aan de slag.

'Alleen voor the cool kids'

Ook in 2011 kwam het kledingmerk in Belgiê negatief in het nieuws, omdat De Standaard een artikel publiceerde waarin onder andere kritiek werd geuit op de strenge uiterlijke eisen waaraan het personeel diende te voldoen. In 2013 werd het allemaal nog een stapje erger voor het het merk dankzij een oud interview van CEO Mike Jeffries dat weer meermalen in de media kwam vanwege het boek The New Rules of Retail. Jeffries zou gezegd hebben enkel kleding te maken voor ‘cool kids’. ,,Veel mensen horen niet thuis in onze kleding en ze passen er bovendien niet in”, aldus Jeffries over de reden waarom het merk geen grotere maten dan L en broekmaat size 10 (in Europa ongeveer maat 38) produceerde.

Jeffries stapte op eind december 2014. In 2014 maakte Abercrombie & Fitch ook bekend te stoppen met personeel aannemen op basis van een bepaald uiterlijk. Daarnaast werden er geen mannen met ontbloot bovenlijf gebruikt tijdens openingen en events van het merk en sexy foto’s als marketingtruc waren ook verleden tijd. Het stokje werd overgedragen aan zakenman Arthur Martinez, die de boel moest redden, maar het lijkt erop dat Abercrombie & Fitch met het verlies van het goede imago en sinds 2014 de jeugdige, ontblootte bovenlijven ook elke vorm van charme is verloren.