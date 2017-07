Alexandra laat haar leven zien op A Couple Blog

Elk weekend zetten we één van onze favoriete bloggers in het zonnetje. Vandaag is dat de 23-jarige Alexandra Huijgens van A Couple Blog.

Naast bloggen is Alex, zoals men haar meestal noemt, gek op dansen, fotografie en events. Oh, en natuurlijk een Instagram-addict! Curieuze dingen om over haar te weten? Ze is een fanatiek pindakaaseter, perfectionist en je kunt haar wakker maken voor een maaltijd Chinees. Ze woont samen met vriend, kat en kitten in Akersloot en werkt naast haar blog fulltime als marketing coördinator. Alsof dat nog niet genoeg is geeft ze ook nog les in kunstschaatsen.

Wanneer ben je begonnen met bloggen?

Mijn blog ben ik begonnen op 26 januari 2013 aan de eettafel bij mijn ouders thuis.

En waarom ben je begonnen met bloggen?

Helemaal 100% zeker weet ik niet, maar ik weet wel hoe het gebeurde... Het was weekend en ik had weer wat blogs gelezen (dit deed ik toen af en toe) en op de één of andere manier wist ik het toen opeens zeker: ik wilde ook mijn eigen blog. En dan ook echt een toffe blog waar ik regelmatig op zou gaan schrijven, gewoon voor de fun en misschien zou ik wel een paar lezers en comments krijgen. En niet zoals ik wel eens eerder een blog startte en die na 2 weken alweer was vergeten.

In die tijd hadden blogs ook nog een soort van iets mysterieus vond ik, het was nog totaal niet zo’n ‘big thing’ als nu. Dat vind ik zelf althans. Mijn blog was daarom puur een online plekje waarover ik over allerlei random onderwerpen kon schrijven, gewoon omdat ik dat leuk vond. Sinds een paar jaar is mijn blog echt mijn creatieve uitlaatklep, ik ben tussendoor even gestopt, maar mistte het ook echt. Mijn blog zoals ik het zelf omschrijf: A Couple is een online uiting van mij waarop ik laat zien wat er in mijn leven gebeurt en mezelf creatief kan uiten op het gebied van fotografie, mode (o.a. outfit posts), reizen en andere onderwerpen.

Waar blog je vooral over?

Ik plaats vooral outfitposts, fotografieposts - dat zijn voornamelijk de resultaten van shoots die ik deel - en lifestyle posts, waaronder eigenlijk veel valt. Onder andere reizen en mijn mening over bepaalde onderwerpen, maar ook meer persoonlijke stukken en reviews.

Hoe omschrijf je jouw kledingstijl?

Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik mijn stijl moet schrijven. Ik draag namelijk graag gewoon jeans met een fijn shirtje/fijne sweater, maar ik vind het ook heel leuk om een jurkje te dragen en er wat 'netter' uit te zien. Als ik het dan toch een omschrijving moet geven, dan zou ik gaan voor comfy chic en girly.

Welk item is onmisbaar in jouw kast?

Een zwarte (high-waist) jeans! Ze zijn makkelijk te combineren, kunnen zowel als redelijk 'nette' als casual broek en ik heb gewoon iets met zwarte jeans, haha!

Wat zit er standaard in jouw tas?

In mijn 'werktas' zitten standaard:

- Mijn portemonnee

- Mijn telefoon & oortjes

- Mijn huissleutels en autosleutels

- Een toilettasje met wat basisproducten (van paracetamol tot wat make up tot de maandelijkse vrouwelijke behoefte...)

- Een nagelsetje & spiegeltje

- Lippenbalsem - ik kan echt niet zonder!

- Een pen

- Pepermuntjes

- Visitekaartjes

- Soms mijn MacBook & oplader

- Deodorant

- USB stick

Als ik ga winkelen/een dagje wegga, zitten meestal de volgende producten in mijn tas:

- Mijn portemonnee

- Mijn telefoon

- Lippenbalsem

- Soms pepermuntjes

- Als ik met de auto ben, mijn autosleutels

- En soms de portemonnee en sleutels van mijn vriend, haha!

Wie is jouw modieuze inspiratie?

Eigenlijk heb ik niet één specifieke inspiratie. Ik zit veel op Instagram en wordt daar door alle meiden die ik volg geïnspireerd in stijl en hoe ik bepaalde items zou kunnen combineren, dat bij elkaar is mijn inspiratie + tijdschriften.

Welke modebloggers volg jij trouw?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd niet zo heel veel blogs meer lees, vooral omdat ik er gewoon even geen tijd voor heb. Een aantal blogs/bloggers die ik wel volg (ook op social media) zijn: takeaim.nu, andicsinger.com, seewantshop.com.au, mijaflatau.com en fablefrique.com.

En tot slot: wat is jouw allerbeste modeadvies?

Draag wat je zelf wilt dragen en waar jij je goed in voelt en niet wat anderen willen dat je draagt of puur iets omdat het 'hip' is. Als je draagt wat je zelf leuk vindt, dan straal je meestal uit dat je je goed voelt zoals je eruit ziet en ben je op je best. Het gaat ook niet om wat de wereld wilt, maar om wat jij wilt. Oftewel: draag wat het beste uit jou naar voren haalt, dat staat je altijd het beste.