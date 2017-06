Nog geen inspiratie voor je outfit vandaag? Metro Lifestyle helpt je graag een handje. Elke ochtend zetten we de tofste outfits van onze favoriete bloggers online in Metro Modeleven. Iets later dan normaal, nog steeds om je te inspireren.

Maar er is meer: we zijn heel benieuwd naar jouw outfit! Wil jij met je outfit schitteren op Metro Lifestyle? Deel je tofste outfit, mooiste accessoire of bijzondere verhaal bij een fashionitem op Instagram onder de hashtag #metromodeleven en misschien zie jij jezelf wel terug op Metro.

Kleur bekennen

Met zwart, wit en grijs zit je altijd goed. Maar soms is het goed een beetje kleur te bekennen. Zeker in je outfit. Je hoeft niet volledig los te gaan met bonte kleuren, een beetje kan ook een hoop doen voor je modieuze verschijning.

Jouw outfit in de schijnwerpers?

Hoe zie jij er vandaag uit? Daar zijn we onwijs benieuwd naar! Tag je outfit of een mooie foto van een bijzonder accessoire met #metromodeleven op Instagram en wie weet zie je jezelf vanmiddag wel terug in de app. En volg ons natuurlijk op Instagram: @metrolifestyle_nl!