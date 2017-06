De avonturen van blogger Jamie de Leeuw

Ieder weekend zetten we één van onze favoriete modebloggers hier in de spotlight. Deze week is het de eer aan Jamie de Leeuw van Adventurous Childs.

De 23-jarige is in het dagelijks leven webdesigner/front-end developer. Daarnaast fotografeert ze veel en runt ze haar blog samen met vriend Sjoerd Strijbos.

Wanneer ben je begonnen met bloggen?

Toen ik 18 jaar oud was en ik nog blogde op mijn oude blog The Girls Behind The Camera.

En waarom ben je begonnen met bloggen?

Om mijn passie voor fotografie en mode te delen!

Waar blog je vooral over?

Reizen, hotspots, mode en nog veel meer.

Hoe omschrijf je jouw kledingstijl?

Een mix van boho, vintage, streetstijl en edgy.

Welk item is onmisbaar in jouw kast?

Een oversized spijkerjas en een high waisted jeans.

Wat zit er standaard in jouw tas?

Lippenbalsem (yep, verslaafd) en mijn camera.

Wie is jouw modieuze inspiratie?

Hmmm dat is een lastige, die heb ik eigenlijk niet. Ik draag kleding waar ik mij goed in voel.

Welke modebloggers volg jij trouw?

Mag het ook een reis/modeblogger zijn? Ik ben momenteel helemaal fan van Lauren Bullen ook wel bekend als Gypsea Lust <3

Wat is jouw ultieme #modeleven-moment?

Parijs of Milaan fashion week!

En tot slot: wat is jouw allerbeste modeadvies?

Draag kleding waar jij je goed en fijn in voelt. Dan straal je vanzelf :)!