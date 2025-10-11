Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij vertrok toen hij mijn sterrenbeeld hoorde’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Luus (40), die werd afgerekend op haar sterrenbeeld.

Luus: „Na mijn scheiding had ik mezelf één ding plechtig beloofd: geen gedoe meer met mannen met issues. Maar goed, beloften en datingapps gaan zelden samen, zo bleek wel weer tijdens mijn korte, maar krachtige date een paar maanden geleden.

Koffie drinken

Joey en ik leerden elkaar kennen via een app waar hij zich onderscheidde van de rest: geen vis in beeld, geen sportschoolfoto’s en geen shirtloze spiegelselfie. De eerste vakjes had hij al afgevinkt. En dan schreef hij ook nog grappig, had hij gevoel voor taal en wist hij verrassend veel over arthouse films. Nóg een vinkje. Dus toen hij vroeg of ik een keer koffie wilde drinken, zei ik ja.

We spraken af in een klein koffiezaakje bij hem in het dorp. Hij stond op toen ik binnenkwam en gaf me charmant drie zoenen. Iets te enthousiast misschien, maar ach, ik dacht: laat hem. Het gesprek liep verder soepel. Werk, kinderen, reizen: we raakten niet uitgepraat. Tot hij ineens vroeg: ‘Mag ik iets persoonlijks vragen?’ Ik knikte.

‘Wat is jouw sterrenbeeld?’ Ik moest lachen. ‘Kreeft. Waarom?’

‘Was dit een grap?’

Zijn glimlach bevroor en hij keek me aan alsof ik net had gezegd dat ik een crimineel verleden had. ‘Ah. Kreeft. Dat verklaart veel.’ Ik had geen idee wat er te verklaren viel, want tot dan toe ging het prima. Maar ik vroeg toch maar om uitleg.

Hij leunde naar voren, zichtbaar in zijn element. ‘Mijn ex was ook een Kreeft. En geloof me, dat was intens. Jullie voelen te veel. Jullie zuigen energie op. En Boogschutters – ik dus – die kunnen dat niet aan.’

Ik dacht eerst dat het een grap was, maar toen hij zijn telefoon erbij pakte om een astrologie-app te openen, wist ik: dit is menens. Hij liet me een schema zien met lijnen, planeten en iets wat leek op een gekantelde pizza. ‘Zie je? De maan stond toen in oppositie met Venus. Dat botst gewoon.’ Ik lachte ongemakkelijk. ‘Nou ja, ik ben niet je ex.’

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

‘Nee’, zei hij serieus. ‘Maar je bent wel een Kreeft. En dat is genoeg reden om het hierbij te laten.’ Hij stond op, rekende zijn koffie af en zei vriendelijk: ‘Je lijkt me echt leuk hoor, maar ik wil mezelf dit niet aandoen.’ En daar zat ik dan, met mijn cappuccino en een stuk bananenbrood dat ineens wel heel wrang smaakte.

Onderweg naar huis dacht ik aan mijn ex-man, die astrologie altijd onzin noemde. Tenminste één ding waar we in matchten. Want wat ik vooral dacht: ik hoef geen man die in de sterren kijkt om beslissingen te nemen. Ik wil iemand die gewoon kijkt naar mij.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

