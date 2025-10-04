Mama gaat op date: ‘Hij had een trouwring om en noemde het een foutje’
In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.
Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Darcey (40), die zag dat haar date nog een trouwring droeg.
Ontspannen avond
Darcey: „Ik stapte het restaurant binnen, glimlachte naar Stefan en dacht dat dit gewoon een leuke, ontspannen avond zou worden. Tot ik na een gezellig gesprek zijn hand op tafel zag liggen. Hier kon je niet omheen: dit was een trouwring. Voor ik kon reageren, ging ik in mijn gedachten terug naar hoe dit allemaal begonnen was.
We hadden elkaar leren kennen via een gezamenlijke vriend, eerst gewoon vriendschappelijk. We stuurden elkaar grappige reels, hadden veel gedeelde interesses en konden goed praten over het ouderschap. En ondanks dat Stefan een charmante verschijning was, duidde niets in ons contact op romantiek. Totdat hij me vroeg om samen uit eten te gaan. ‘Joh, waarom niet?’, dacht ik nog.
Vage opmerkingen
De eerste helft van de bewuste date verliep goed. We lachten om gênante momenten uit ons verleden, praatten over werk en kinderen en genoten van het eten. Toch liet hij ook weer niet het achterste van z’n tong zien. Vage opmerkingen over zijn thuissituatie, het ontwijken van gesprekken over relaties, de manier waarop hij sommige onderwerpen vermeed: iets klopte niet. En toen zag ik die ring.
‘Ja, dat is een foutje’, zei hij luchtig toen ik hem erop aansprak. ‘Ik ben nog niet helemaal uit elkaar met mijn vrouw. We wonen nog samen, maar het is echt over. Alleen de kinderen en het huis maken het ingewikkeld.’
Hij probeerde het goed te praten: dat hij emotioneel al los was van zijn vrouw, dat hij recht had op geluk en dat het een administratieve kwestie was. Voor mij klopte dat niet. En ik wist: mijn voorgevoel zat goed.
Abrupt einde van de date
Ik dronk mijn laatste slok wijn, glimlachte beleefd en zei dat ik moest gaan. Stefan keek verbaasd, alsof hij niet begreep waarom ik zo abrupt vertrok. Maar ik voelde me opgelucht, want laten we eerlijk zijn: een trouwring kan geen ‘foutje’ zijn. Voor mij was dit de duidelijkste rode vlag ooit.”
Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.
Benieuwd naar andere verhalen uit onze rubriek Mama gaat op date? Deze zijn favoriet bij onze lezers:
- Mama gaat op date: ‘Hij zou binnenkort vader worden, na een onenightstand’
- Mama gaat op date: ‘Zijn ex stormde woedend het restaurant binnen’
- Mama gaat op date: ‘Hij stuurde berichtjes naar mijn dochter’
- Mama gaat op date: ‘Hij noemde de vrije school van mijn zoon een watjesfabriek’
- Mama gaat op date: ‘Op zijn shirt stond: Best bonus dad ever’