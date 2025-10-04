Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij had een trouwring om en noemde het een foutje’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Darcey (40), die zag dat haar date nog een trouwring droeg.

Ontspannen avond

Darcey: „Ik stapte het restaurant binnen, glimlachte naar Stefan en dacht dat dit gewoon een leuke, ontspannen avond zou worden. Tot ik na een gezellig gesprek zijn hand op tafel zag liggen. Hier kon je niet omheen: dit was een trouwring. Voor ik kon reageren, ging ik in mijn gedachten terug naar hoe dit allemaal begonnen was.

We hadden elkaar leren kennen via een gezamenlijke vriend, eerst gewoon vriendschappelijk. We stuurden elkaar grappige reels, hadden veel gedeelde interesses en konden goed praten over het ouderschap. En ondanks dat Stefan een charmante verschijning was, duidde niets in ons contact op romantiek. Totdat hij me vroeg om samen uit eten te gaan. ‘Joh, waarom niet?’, dacht ik nog.

Vage opmerkingen

De eerste helft van de bewuste date verliep goed. We lachten om gênante momenten uit ons verleden, praatten over werk en kinderen en genoten van het eten. Toch liet hij ook weer niet het achterste van z’n tong zien. Vage opmerkingen over zijn thuissituatie, het ontwijken van gesprekken over relaties, de manier waarop hij sommige onderwerpen vermeed: iets klopte niet. En toen zag ik die ring.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

‘Ja, dat is een foutje’, zei hij luchtig toen ik hem erop aansprak. ‘Ik ben nog niet helemaal uit elkaar met mijn vrouw. We wonen nog samen, maar het is echt over. Alleen de kinderen en het huis maken het ingewikkeld.’

Hij probeerde het goed te praten: dat hij emotioneel al los was van zijn vrouw, dat hij recht had op geluk en dat het een administratieve kwestie was. Voor mij klopte dat niet. En ik wist: mijn voorgevoel zat goed.

Ik dronk mijn laatste slok wijn, glimlachte beleefd en zei dat ik moest gaan. Stefan keek verbaasd, alsof hij niet begreep waarom ik zo abrupt vertrok. Maar ik voelde me opgelucht, want laten we eerlijk zijn: een trouwring kan geen ‘foutje’ zijn. Voor mij was dit de duidelijkste rode vlag ooit.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen uit onze rubriek Mama gaat op date? Deze zijn favoriet bij onze lezers:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties