Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij vroeg of ik een lening voor hem kon afsluiten’

[ autoplay = true]

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Daniëlle (43), die een wel heel opmerkelijke vraag kreeg van haar date.

Mopperen over geld

„Al bij ons eerste gesprek klaagde Martin tot drie keer toe dat het leven zo duur was. Ik lachte het weg. Ik bedoel: iedereen moppert weleens over geld. Maar naarmate we elkaar beter leerden kennen, begon me iets op te vallen: alles draaide bij hem om centen. Zijn werk leverde te weinig op, zijn ex kostte hem te veel, de kinderen waren duur. Ik probeerde het luchtig te houden, vooral omdat onze gesprekken verder best gezellig waren. Gek genoeg zorgden die leuke momenten ervoor dat ik al dat gedoe rondom geld wegstopte.

Toch knaagde er iets, want als ik vrolijk vertelde over een vakantie met mijn kinderen, vroeg hij niet wat we hadden gedaan, maar hoeveel alles had gekost. En gingen we uit eten? Dan gapte hij dat ik de rekening maar moest betalen, omdat ik ‘financieel stabieler’ was. Ik lachte het weg, maar ergens prikte het.

Wat er op onze derde date gebeurde, was de druppel. We zaten op een bankje in het park met een koffie-to-go toen hij ineens serieus werd. ‘Mag ik je iets persoonlijks vragen? Zou jij misschien een lening voor me kunnen afsluiten? Jij hebt een vaste baan, ik niet. Het is maar tijdelijk, ik betaal je natuurlijk alles terug.’

Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik dacht dat hij een grap maakte, maar hij keek bloedserieus. Hij legde uit dat hij even klem zat en dat dit de makkelijkste oplossing was. ‘En jij kan dat makkelijk, je bent toch goed met geld?’, zei hij erachteraan, alsof het om een halfje bruin ging.

Mijn maag draaide om. Dit was niet zomaar een man met geldzorgen, dit was iemand die zonder schaamte dacht dat ik mijn financiële stabiliteit op het spel zou zetten voor een paar dates. Ik probeerde nog rustig te zeggen dat dit geen goed idee was, maar hij praatte eroverheen. Hoeveel vertrouwen ik wel niet zou laten zien en hoe dit ‘ons’ juist sterker zou maken.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

Stabiliteit

Op dat moment wist ik genoeg: ik wil stabiliteit in mijn leven, voor mezelf én voor mijn kinderen. Geen date die mijn vertrouwen meet in euro’s of in schulden.

Die avond heb ik zijn nummer geblokkeerd. Geen dramatische appjes of uitleg, maar in één klap ‘delete’. Of ik me daar schuldig over voelde? Allesbehalve. Want als ik iets ding heb geleerd van mijn scheiding, dan is het wel dat mijn kinderen en ik iemand verdienen die ons leven lichter maakt, niet lastiger.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen uit onze rubriek Mama gaat op date? Deze zijn favoriet bij onze lezers:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties