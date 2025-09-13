Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Het was net een kettingzaag, dat gesnurk van hem’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Lisanne (36), die de hele nacht wakker lag door het gesnurk van haar date.

„Hij stond eieren te bakken alsof er niets aan de hand was, terwijl ik erbij zat met wallen tot op mijn knieën en een slaaptekort waar je u tegen zegt – alsof ik weer even terug was in de kraamtijd van zes jaar geleden, zo brak voelde ik me.

Gezamenlijke vrienden

Het begon heel onschuldig. Mijn date en ik kenden elkaar al jaren via gezamenlijke vrienden. Het was altijd gezellig, maar er hing nooit wat romantisch tussen ons. Tot we laatst op een feestje ineens bleven hangen bij elkaar. Er ontstond een soort spanning die er nooit eerder was geweest. En eerlijk is eerlijk: dat voelde goed.

Een paar weken later volgde onze eerste echte date. We aten wat, wandelden door het bos en sloten de dag af met een drankje. De klik was er, evenals de flirterige berichtjes. Dus toen hij vroeg of ik een keer bij hem wilde blijven slapen, dacht ik: waarom ook niet? Het voelde vertrouwd en na jaren alleen – of met een puntige kleuterknie in m’n zij – in dat grote bed, leek het me wel weer gezellig.

Gezellig was het allesbehalve, want zodra zijn hoofd het kussen raakte, begon het. Snurken. En niet een beetje geronk, nee: dit was kettingzaagniveau. Ik klemde een kussen over mijn hoofd, porde hem met mijn elleboog en schopte tegen zijn been. Hij stopte soms even, maar binnen een paar seconden ging hij vrolijk verder. Uit wanhoop kneep ik zelfs even zijn neus dicht. Resultaat? Hij snoof wakker, keek me slaperig aan, draaide zich om en begon opnieuw.

Ik heb die nacht geen seconde geslapen, dus toen ik de volgende ochtend met dikke ogen aan zijn keukentafel zat, moest ik het wel aankaarten. ‘Weet je dat je snurkt?’, vroeg ik luchtig. Hij knikte. ‘Ik heb er zelfs een bitje voor. Helpt best goed.’ Ik vroeg hem meteen waarom hij dat bitje niet gebruikte. ‘Nee joh, dan slaap ik niet lekker’, zei hij laconiek.

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

Egoïstisch

Ik geloofde mijn oren niet. Ik had de hele nacht geen oog dichtgedaan, maar hij weigerde een oplossing te gebruiken omdat híj dan minder lekker zou slapen? Het voelde zo egoïstisch dat ik er geïrriteerd van werd. Ik wist daarom meteen genoeg. Want hoe leuk ik hem ook vond als vriend, als partner zag ik dit niet gebeuren. Ik heb jaren van gebroken nachten achter de rug door mijn kind. Nog meer slapeloze nachten door een volwassen man die weigert iets te doen aan zijn probleem? Nooit meer.

Een dag later appte ik hem dat het bij die ene nacht bleef. Hij begreep er niets van, maar ik voelde me opgelucht, want slapen is heilig. En ik gun mezelf eindelijk weer rust. Letterlijk én figuurlijk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Reacties