Mama gaat op date: ‘Hij bleek de broer van mijn ex te zijn’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Sharlene (45), die ineens tegenover de broer van haar ex-man zat.

Verrassing

„Ik zat in mijn favoriete café wat nerveus om me heen te kijken. Binnen een paar minuten zou de man binnenlopen met wie ik al wekenlang leuk appcontact had. Maar toen ik de deur open zag gaan en mijn date lachend mijn richting op kwam lopen, verstijfde ik. Wat? Dit was de broer van mijn ex. De oom van mijn kinderen notabene. ‘Hoi… of moet ik zeggen: verrassing?’ Dit was overduidelijk niet de ‘Thomas’ die ik dacht te kennen.

Een paar weken eerder leek alles nog onschuldig. Ik had me weer ingeschreven op een datingapp. Zonder hoge verwachtingen, gewoon voor wat gezelligheid na m’n pittige scheiding. Maar toen ik een berichtje kreeg van Thomas, klikte het meteen. Hij was grappig, geïnteresseerd en we deelden dezelfde liefde voor muziek en reizen. Het voelde vertrouwd – alsof ik hem al langer kende.

Na een paar dagen appen werden de gesprekken steeds dieper. Over opvoeding, over scheidingen en over hoe lastig het is om weer te daten als je kinderen hebt. Het was fijn. Dus toen hij voorstelde om af te spreken in een café, wist ik niet hoe snel ik m’n agenda erbij moest pakken.

Als twee druppels water

En nu zat ik daar tegenover de verloren oom van mijn kinderen en de broer van mijn ex. Ik had ‘m al jaren niet gezien binnen mijn ex-schoonfamilie – iets met ruzie over financieel gezeur waarbij ik me altijd al afzijdig hield. Toch leek hij als twee druppels water op de vader van mijn kinderen. Dezelfde ogen, dezelfde manier van lachen. Alleen probeerde hij zijn verhaal te verkopen alsof het de normaalste zaak van de wereld was dat hij tegen me had gelogen over wie hij was.

Hij biechtte op dat hij al vanaf het begin wist dat hij met mij aan het praten was. Dat hij me altijd al had zien zitten, ook in de tijd dat ik nog samen was met zijn broer. Hij had een andere naam en foto gebruikt ‘om me een eerlijke kans te geven om hem te leren kennen’.

Ik zat met open mond te luisteren. Hij praatte zich er met gemak doorheen, alsof het allemaal romantisch en nobel was wat hij had gedaan. Maar voor mij voelde het als één groot verraad.

Ik heb mijn koffie nog net opgedronken, hem bedankt voor zijn ‘eerlijkheid’ en ben daarna weggegaan. In de deuropening blokkeerde ik meteen zijn nummer. Want één ding wist ik zeker: dit was niet alleen de kortste date ooit, maar ook de laatste met hem. Mijn ex heb ik trouwens nooit iets over deze mislukte date verteld. Ik wilde binnen de familieruzie niet nog meer olie op het vuur gooien.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

