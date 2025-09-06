Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij had de naam van zijn ex op zijn arm getatoeëerd’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Lotte (42), die zag dat haar date nog een tattoo van zijn ex had.

„Drie kinderen, een pittige baan, een overvolle wasmand waar nooit een einde aan komt: na mijn scheiding dacht ik serieus dat ik nooit meer de energie zou hebben om te daten. Maar soms gebeuren dingen precies op het moment dat je ze het minst verwacht. In mijn geval bij de kapper.

Hij zat ineens in de stoel naast me. We keken elkaar alleen via de spiegel aan, wat nogal ongemakkelijk is als je zelf met een halve blonde coupe vol zilverfolie en een cape om je nek zit. Hij grapte iets over hoe belachelijk hij het vond dat vrouwen uren bij de kapper zitten. Ik grapte terug dat ik nooit begreep waarom mannen denken dat die blonde lokken vanzelf komen. We lachten en voor ik het wist kon de hele salon meegenieten van ons gesprek.

IJs gebroken

Toen onze kappers tegelijk werden weggeroepen, zaten we daar. Hij met nat haar dat recht overeind stond, ik met folie op m’n hoofd. We keken elkaar aan met dezelfde blik: dit ziet er niet uit. En juist daardoor was het ijs gebroken.

Na afloop rekende ik mijn knipbeurt af en wilde ik snel verdwijnen, maar hij liep meteen mee naar buiten en vroeg: ‘Zin in een actieve date?’ Dapper, vond ik, dus pakte ik mijn agenda erbij en blokte de eerstvolgende zaterdag dat de kinderen bij hun vader zouden zijn.

Kleurrijke tattoo

We gingen bowlen. En hoewel het niet mijn eerste keus zou zijn voor een date, was het erg gezellig. We lachten om elkaars knullige worpen en ik dacht zelfs even dat het zomaar eens iets zou kunnen worden. Tot hij zijn trui uittrok omdat het warm werd in de bowlinghal en ik met geknepen ogen naar een kleurrijke tattoo op z’n arm keek. Een klassiek hart met een lint erdoorheen. Op dat lint stond een naam in sierletters: Sandra. Ik kon mijn blik er niet van afhouden. ‘Mooi. Maar wie is Sandra?’, vroeg ik even later.

Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Hij werd rood. Eerst probeerde hij het weg te lachen met een grapje, maar toen ik hem strenger aankeek, kon hij niet anders dan eerlijk zijn. ‘Sandra is mijn ex. We zijn nu een jaar uit elkaar.’

Ik vroeg of hij er niet aan dacht om de tattoo weg te laten halen of te laten coveren. ‘Waarom zou ik?’, reageerde hij laconiek. ‘Ze was belangrijk voor me, misschien wel de belangrijkste vrouw in mijn leven. Die tattoo hoort bij wie ik ben. En Sandra maakt nog steeds deel uit van mijn verhaal.’

Nieuw hoofdstuk

Dat klonk lief, maar voor mij voelde het gek genoeg alsof hij nog steeds met haar bezig was. En ik, met mijn kinderen en mijn behoefte aan een partner die écht klaar is voor een nieuw hoofdstuk, had geen zin om de figurant te zijn in het verhaal van iemand anders.

We gooiden de pot nog uit – hij won glansrijk, al lette ik er niet meer echt op – en ik bedankte hem voor de date. Maar toen hij later appte of we snel nog een keer gingen, schreef ik eerlijk terug: ‘Ik denk dat jij nog een hoofdstuk moet afsluiten voordat je een nieuw kunt beginnen. Succes daarmee.’ Hij reageerde niet meer. En dat was goed zo. Want als ik íets heb geleerd van mijn scheiding, dan is het dat ik niemand meer in mijn leven wil die nog met één been in het verleden staat.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

