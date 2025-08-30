Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij vond het onverantwoord dat ik een wijntje dronk’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over de onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Dionne (44), die geen wijn mocht drinken van haar afspraak.

„Vijf jaar na het overlijden van mijn man vond ik het tijd om weer eens voorzichtig te gaan daten. Ik zocht niet per se iemand die hem kon vervangen (dat kan niemand), maar ik miste wat gezelligheid om me heen. Vooral op de momenten wanneer de kinderen al in bed liggen en het in huis ineens oorverdovend stil is.

Via een datingapp leerde ik Tom kennen, een vader van drie zoons. Hij was aardig, grappig en hij leek oprecht geïnteresseerd. Na een week chatten stelde hij voor om een drankje te doen in een bar. Ik had er zin in, maar was ook nerveus: dit was mijn eerste echte date sinds jaren.

In de bar bestelde ik zonder na te denken een glas wijn. Dat deed ik altijd met mijn man: samen een flesje openen als de kinderen bij opa en oma sliepen. Het was een ritueel waar ik mooie herinneringen aan heb, maar terwijl ik de eerste slok nam, zag ik dat Tom z’n wenkbrauwen optrok.

‘Ben je van de wijn?’ vroeg hij. Ik knikte en vertelde dat ik dat vroeger altijd samen met mijn man deed en het me nog steeds een fijn gevoel geeft. Hij lachte wat ongemakkelijk en zei dat hij zelf nooit drinkt. Prima, dacht ik, ieder zijn ding.

Met stomheid geslagen

Een paar minuten later kwam het er toch uit. ‘Weet je’, zei hij, ‘ik vind het eigenlijk onverantwoord als moeders drinken. Stel dat er iets gebeurt met je kinderen en jij hebt gedronken?’ Ik was met stomheid geslagen. Natuurlijk drink ik niet als ik verantwoordelijk ben voor de kinderen. Ik had ze die avond netjes naar opa en oma gebracht. En bovendien: sinds wanneer bepaalt een date of ik een wijntje mag drinken of niet?

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Hij bleef erover doorpraten. Over slechte voorbeelden, over hoe hij vond dat vrouwen, moeders vooral, er een bepaalde standaard op moesten nahouden. Op dat moment wist ik genoeg. Ik zette mijn glas neer, glimlachte beleefd en zei dat ik dacht dat dit niet ging werken. Ik betaalde mijn deel en stapte naar buiten.

Ik miste mijn man nog meer

Op de terugweg dacht ik aan mijn man. Aan hoe we samen lachten, genoten van een glas wijn en gewoon onszelf konden zijn. Hij veroordeelde me nooit om zulke kleine dingen. En ineens voelde ik weer hoe groot dat gemis eigenlijk nog is.

Misschien ben ik toch nog niet helemaal klaar om te daten. Of misschien moet ik gewoon wachten op iemand die, net als hij vroeger, naast me gaat zitten met een wijntje en zegt: ‘Op ons’.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

