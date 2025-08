Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij leek te veel op de vader van mijn kind’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Lindsay (35), die tegenover een man zat met narcistische trekjes.

Hardleers

„Je zou denken dat je het na een pijnlijke vechtscheiding wel geleerd hebt en dat je voortaan alleen nog maar mannen uitkiest die níet dezelfde rode vlaggen meedragen als je ex. Helaas: sommige dingen herken je pas als je er weer keihard mee geconfronteerd wordt.

Ik leerde mijn date kennen tijdens een vrijwilligersdag op school. Hij had zich opgegeven om popcorn uit te delen bij het springkussen. Mijn zoon lag dubbel om zijn flauwe grappen en ik moest toegeven: hij had wel iets charmants. Een paar dagen later stuurde hij me een bericht via Instagram. Of ik zin had om mee te gaan naar een pubquiz in een oude bus die was omgebouwd tot kroeg. Origineel, vond ik. En het was alweer een tijd geleden dat ik me ergens op verheugde.

Overgevoelig

De avond begon nog leuk. Hij was goed in woordgrapjes, wist veel van obscure jaren-90-muziek en bestelde onze drankjes zonder overleg, maar met flair. Ik hield mezelf voor dat het galant bedoeld was. Tot hij na een kwartiertje zuchten al begon over zijn ‘vreselijke’ ex, die hem ‘alles had afgepakt’ en hem ‘het leven zuur maakte’. Ik probeerde het luchtig te houden door van onderwerp te wisselen, maar hij ging door. Dat zijn baas hem niet waardeerde, dat vrouwen tegenwoordig allemaal ‘overgevoelig’ zijn en dat hij het moeilijk vond dat niemand hem ‘echt zag’.

En ineens zag ík hem. Niet als de leuke, grappige vader van school, maar als een kopie van de man van wie ik zo hard had geprobeerd los te komen. Een man met dezelfde gekrenkte trots en die enge, subtiele neerbuigendheid. Hij had zelfs dezelfde blik als ik iets zei dat hem niet zinde.

Ik gaf het nog een kans, maar toen hij zuchtend zei dat hij vrouwen met sterke meningen vaak ‘moeilijk in de omgang’ vond, wist ik het zeker. Dit ging nergens heen. Niet voor mij en al helemaal niet voor mijn zoon. Ik ben niet door jaren van therapie gegaan om me opnieuw zo te laten behandelen.

Dus ik verzon dat ik hoofdpijn had, bestelde een taxi en was weg voor het tweede rondje quizvragen. Hij appte me die avond nog dat hij een klik voelde. Ik blokkeerde zijn nummer. Lullig misschien, maar na wat ik heb meegemaakt, wil ik mezelf, en vooral mijn kind, beschermen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

