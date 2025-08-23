Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Ik knapte af op de naam van zijn kind’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Jessy (39), die afknapte op de naam van het zoontje van haar date.

„Na mijn scheiding besloot ik me toch maar eens op een datingapp te wagen. Niet voor een simpel avontuurtje of vaag geklets, maar om iemand te vinden die écht wist wat het ouderschap inhoudt en weet dat het leven als gescheiden ouder geen kattenpis is. Zo ontmoette ik Kevin. Net als ik had hij een zoon van 8 en we konden uren praten over schoolstress, lego op de vloer en hoe je soms gek wordt van het eeuwige vragen om schermtijd. Het voelde vertrouwd: alsof ik na alle ruzies met mijn narcistische ex eindelijk een man had gevonden die het wél begreep.

Na een paar weken appen stelden we een date voor: bowlen. Zo creëerden we niet meteen een serieuze setting. Met succes, want de eerste paar minuten hadden we enorme lol met elkaar. Tot hij halverwege het spel over zijn zoon begon. ‘Hij heet Xavyonn-D’Angelo’, zei hij trots. Ik verstijfde even. Xavyonn-D’Angelo. Het klonk voor mij meer als een artiestennaam van een mislukte rapper dan als de naam van een jongetje van 8. Ik probeerde te glimlachen, maar stiekem dacht ik alleen: hoe roep je dit in een speeltuin zonder dat je tong in de knoop raakt? En hoe langer de middag duurde, hoe meer ik zag dat het niet alleen de naam was.

Gouden ketting

Zijn zoon had al een gouden ketting, vertelde hij. En hij liet zonder dat ik erom vroeg foto’s zien van zijn nieuwe velgen en motor met drie wielen. Een enorme mismatch. Want waar ik mijn leven bewust simpel probeer te houden, leek hij vooral bezig met materialisme en indruk maken. Toch beet ik op mijn tong en maakte de date af. Het leek me te pijnlijk (en ook gewoon gemeen) om hem te vertellen dat ik vooral afknapte op de naam van zijn kind.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

’s Avonds stuurde hij een enthousiast appje: ‘Wanneer zie ik je weer? Ik vond het echt top!’ Ik staarde naar mijn scherm en voelde een steek van schuld. Maar ik tikte: ‘Ik vond het gezellig, maar ik voel de klik niet genoeg.’ Kort, duidelijk, en zonder uitleg waar hij niets aan zou hebben. Hij stuurde alleen ‘jammer’ terug en daarna bleef het stil. En eerlijk? Ik was opgelucht. Want het gaat me niet om een perfecte naam, maar om iemand die dezelfde waarden deelt in het leven en in de opvoeding. En dat zat er met Kevin gewoon niet in.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen uit onze rubriek Mama gaat op date? Deze zijn favoriet bij onze lezers:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties