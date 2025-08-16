Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Het was mijn eerste afspraakje met een vrouw’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Mila (44), die voor het eerst met een vrouw op date ging.

Goede klik

„Na mijn scheiding wist ik één ding zeker: ik hoef voorlopig geen nieuwe man in mijn leven. Veel te veel gedoe, pijn en negatieve herinneringen. Maar dat ik uiteindelijk met een vrouw op date zou gaan? Dat had ik nooit kunnen bedenken.

Ik kende Lisa al jaren als collega. We hadden altijd een goede klik, maar het bleef bij oppervlakkige gesprekken bij de koffieautomaat en een grap tussendoor. Soms keken we elkaar net iets langer aan tijdens een meeting, maar daar zocht ik verder niets achter. Ik wist niet eens of ze op vrouwen viel.

Na mijn scheiding veranderde het contact met Lisa langzaam. We begonnen elkaar te appen, ook buiten werktijd. Eerst luchtig, over werk of kinderen, maar steeds vaker ging het over persoonlijke dingen. Over slapeloze nachten, over dromen die we nog hadden. Soms voelde ik me betrapt als ik blij was dat mijn telefoon oplichtte en ik haar naam in beeld zag staan.

Op een avond kreeg ik van haar een berichtje: ‘Zullen we eens een drankje doen? Bij mij thuis? Dat is wat rustiger dan in de kroeg.’ Ik las het drie keer opnieuw. Want ondanks dat het een simpel berichtje was, voelde het als een uitnodiging naar iets wat veel groter was dan een glas wijn op de bank.

Die avond stond ik bloedzenuwachtig voor haar deur. En toen ze open deed en ik haar parfum rook, voelde ik meteen een steek in mijn buik. Iets wat ik nog nooit eerder bij een vrouw had gevoeld.

Nog geen vijf minuten later zat ik op haar bank en dacht ik ineens: dit voelt veiliger dan ik ooit bij mijn ex-man heb gevoeld. Alsof er een puzzelstuk op z’n plek viel, want ineens wist ik waarom mijn huwelijk altijd moeizaam was verlopen en dat er iets ontbrak dat ik niet kon benoemen.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Rust bij een aanraking

Toen ze mijn hand aanraakte, voelde het onwennig en vanzelfsprekend tegelijk. Het was geen vuurwerk zoals in foute romcoms, maar meer een soort rust. Alsof mijn hoofd zei: zo hoort het te zijn. Gek genoeg had zij hetzelfde en we spraken af dat we het rustig aan zouden doen. Maar toegegeven: na die eerste date wist ik eigenlijk al dat dit precies was wat ik wilde.

Lisa is nog steeds in mijn leven. We zien elkaar zo’n twee keer in de week en soms denk ik: had ik dit maar eerder ontdekt. Maar dan besef ik dat het precies zo heeft moeten lopen. Mijn kinderen weten nog van niets, daar vinden we het nog te vroeg voor. Maar ooit zal ik ze vertellen dat hun moeder leerde dat liefde er in veel meer vormen is dan ze dacht.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

