Mama gaat op date: ‘Hij kwam dronken aan, op klaarlichte dag’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Lizzy (41), die een afspraakje bleek te hebben met een dronken man.

Nieuwsgierig

„’Mama gaat op avontuur vandaag’, grapte ik nog toen ik mijn zoon die ochtend bij zijn vader bracht. Achteraf bleek dit niet eens een grap…

Ik had mijn date een week eerder leren kennen via Vinted. Hij reageerde op een leren jas van mijn ex die ik verkocht. Zijn eerste bericht was brutaal, maar best grappig: ‘Als jij net zo cool bent als die jas, wil ik je wel ontmoeten.’ Normaal zou ik dat direct wegklikken, maar gek genoeg was ik nieuwsgierig. We raakten aan de praat en het klikte. En toen hij na een paar dagen kletsen opperde om samen naar een rommelmarkt te gaan, kon ik geen nee zeggen. Ik had wel zin in een keer iets anders dan een etentje, gewoon iets luchtigs.

Maar wat volgde, was allesbehalve luchtig. Want toen ik tussen de kraampjes op hem afliep en hij me een knuffel gaf, rook ik het meteen: die heeft te diep in het glaasje gekeken.

Tijdens de knuffel probeerde ik de boel nog wat te relativeren. Misschien had hij gisteravond een feestje gehad of was hij zenuwachtig. Maar al snel kwamen de signalen: praten met dubbele tong, moeilijk op woorden komen en bizarre verhalen over zijn ex die hem naar eigen zeggen stalkte. Toen we vervolgens in een koffietentje belandden, bestelde mijn date een Irish coffee. Om elf uur ’s ochtends. Voor de grap, zei hij.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Smoesje

Zo grappig vond ik het niet, dus toen hij even naar het toilet ging, rekende ik snel af. Daarna verzon ik dat mijn zoon niet lekker was geworden bij zijn vader. Hij vond het jammer, maar begreep het. Tenminste, dat hoop ik. Want eerlijk gezegd weet ik door zijn dronken gebral niet eens meer wat hij precies zei. Eenmaal buiten blokkeerde ik zijn nummer nog voor ik het parkeerterrein af reed.

Stabiliteit, veiligheid en rust

Thuis maakte ik tosti’s en bouwde ik met mijn zoon een kussenkasteel. Hij keek me onderzoekend aan. ‘Hoe was je avontuur?’, vroeg hij. Ik glimlachte. ‘Mama had even iemand nodig om te herinneren wat écht belangrijk is.’ En dat is dit: stabiliteit, veiligheid, en rust. Voor mij én voor hem. En dat zou die dronken date ons nooit kunnen geven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

