Mama gaat op date: ‘Ik brak toen hij over zijn overleden dochter begon’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Isaura (39), die tijdens haar eerste date in tranen uitbarstte.

Voorleestip

„Je hoort het weleens: dat je iemand ontmoet en meteen voelt dat er iets bijzonders is. Precies dat had ik toen ik Mark voor het eerst sprak, via een Facebookgroep over opvoeding notabene.

We raakten aan de praat onder een post over kinderboeken, hij reageerde op mijn voorleestip. ‘Mijn dochter vond dat boek prachtig’, schreef hij. Ik klikte op zijn profiel, zag een vriendelijke glimlach en stuurde een bericht terug. Wat begon als een gesprek over ouderschap, ging al snel over werk, het leven en alles daartussen. En op een gegeven moment werd het zo frequent dat we besloten om een keer wat te gaan drinken.

Hartafwijking

We spraken af in een klein restaurant net buiten de stad waar Mark woonde. De sfeer was ontspannen en het gesprek ging makkelijk. Hij wist dat ik een dochter had van 7. ‘Wat een mooie leeftijd’, zei hij. En toen het net iets te lang stil bleef, voelde ik dat er meer schuilde achter zijn reactie. ‘Ik had ook een dochter, maar ze is overleden. Drie jaar geleden. Ze was 4.’

Ik viel stil en zocht naar iets troostends, maar hij nam het moment van me over. ‘Ze had een hartafwijking. We wisten het vanaf haar geboorte, maar het leek onder controle. Tot het dat niet meer was.’

Ik brak. Mijn eigen dochter was precies in diezelfde levensfase toen zijn wereld instortte. De gedachte alleen al voelde als een klap in mijn maag. Voorzichtig vroeg ik: ‘Vind je het niet lastig dat mijn dochter net zo oud is als zij zou zijn geweest?’

‘Juist niet’, zei hij. ‘Het klinkt misschien raar, maar als ik foto’s van jouw dochter zie, kan ik me ineens voorstellen hoe mijn meisje nu misschien was geweest. Met een glitterrugzak, Labubu aan d’r broek. Het helpt me haar een beetje verder te laten leven in m’n hoofd. Alsof ik haar zo tóch nog volg.’

Ik knikte en gênant genoeg barstte ik in tranen uit. Ik verontschuldigde me, maar Mark pakte mijn hand en zei: ‘Doe eens niet zo gek! Het is oké.’

Voorzichtig

Sindsdien zien we elkaar vaker. Hij is voorzichtig, warm en soms een tikje stil, maar dat begrijp ik nu beter dan ooit. Mijn dochter vindt hem lief en hij straalt als ze samen spelen. Waar dit heengaat? Geen idee, maar dat hoeft ook nog niet. Wat ik wél weet: Mark is iemand met wie ik echt durf te praten. Over het leven, verlies, liefde én ouderschap. Want hij zal altijd vader blijven.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

