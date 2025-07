Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij reed in een dikke bak, maar wilde de rekening splitten’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Dunya (36), die dacht een charmante, succesvolle man te ontmoeten. Tot hij op kwam dagen in een patserbak.

Geen poespas

„Na mijn scheiding ben ik daten anders gaan bekijken. Ik ben niet meer op zoek naar iets groots of sprookjesachtigs, ik wil gewoon iemand bij wie ik me op mijn gemak voel en met wie je op een donderdagavond kunt kletsen zonder eerst je huis of jezelf te hoeven polijsten. Geen poespas.

Deze man leerde ik kennen via een buurtapp. Hij bood een oude kinderfiets aan die ik goed kon gebruiken voor mijn zoon die net leerde fietsen en binnen een paar dagen zaten we in een privéchat te praten over van alles en nog wat. Hij had humor, leek sociaal én vroeg me na een paar weken op date. Het leek me wel wat.

Zwart, laag en duur

Toen hij me ophaalde, verwachtte ik een standaard gezinsauto of gewoon een fiets met een krat. Je woont tenslotte in een wijk die vol staat met kinderstepjes en bakfietsen. Maar nee, hij kwam aanrijden in een grommende auto waar de gemiddelde rapper jaloers op zou zijn. Zwart, mat, laag, duur en met een logo dat ik normaal alleen op speelgoedautootjes van m’n zoon zie.

Niet helemaal mijn ding. Maar goed, ik wil niet oordelen op de buitenkant. Ik leer mijn zoon immers dat het om het innerlijk draait, dus ik beet op mijn tong en stapte in.

Al na een paar minuten had ik daar spijt van, want in het restaurant ging het van kwaad tot erger. Hij had een goede baan, vertelde hij drie keer. Werkte hard, was veel onderweg en ‘investeerde slim’. En o ja: zijn horloge had een bijnaam. De gesprekken gingen niet over muziek, reizen of zijn of mijn lievelingseten. Ze gingen over rendement, sterrenrestaurants en waarom Tesla eigenlijk ‘een beetje voorbij’ was. Ik knikte en lachte beleefd, terwijl ik me constant afvroeg hoe snel ik weer naar huis kon.

Toen de rekening kwam, legde hij z’n servet neer, keek me aan en zei: ‘Zullen we splitten?’ Ik keek naar hem, daarna naar de rekening en toen zei ik: ‘Nee, laat mij maar betalen.’ Hij keek verbaasd. ‘Zeker?’ Ik knikte. ‘Heel zeker.’

Liefde van je kind

’s Avonds dacht ik eraan hoe weinig materiële dingen mij interesseren sinds ik moeder ben. Mijn rijkdom zit ‘m in de kleine dingen: een tekening op de keukentafel, een plakkerige hand in de mijne en niemand die hoeft te vragen of we de liefde van een kind moeten splitten. Want die krijg je gewoon helemaal.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

