Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Ik wilde romantiek, maar kreeg een spoedcursus Star Wars kijken’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Lea (42), die een Star Wars-fan aan de haak had geslagen.

Informatieavond

„Als alleenstaande moeder van een 16-jarige met een smartphoneverslaving en chronische honger, dacht ik: laat ik mezelf ook weer eens wat gunnen. Een gesprek met iemand die wél z’n sokken in de wasmand gooit en een zin kan afmaken zonder die te eindigen met ‘Bro, serieus.’ Een date, bijvoorbeeld.

Ik kende mijn date vaag via school: zijn nichtje zit bij mijn zoon in de klas en tijdens een informatieavond raakten we aan de praat. Terwijl ik met tegenzin naar een PowerPoint over ‘reflectieverslagen’ keek, stond hij naast me en maakte een droge opmerking over hoe dat vroeger gewoon strafwerk heette. We lachten, hij bood me koffie aan en voor ik het wist stuurde hij me later een bericht via Facebook. Of ik zin had in een drankje. Prima.

Star Wars

We spraken af in een klein café waar de borrelplank zo goed is dat je het risico op een knoflookgeur door de aioli maar op de koop toe neemt. En ook het gesprek liep lekker. Tot het onderwerp films ter sprake kwam.

Hij: ‘Ik ben gek op Star Wars.’

Ik: ‘Leuk! Ik kijk zelf liever naar romcoms.’

Hij: ‘Welke is je favoriet?’

Ik: ‘The Holiday. Jude Law, winter, sneeuw, liefde. Ik hou ervan.’

Hij: ‘Maar wacht. Heb je überhaupt ooit naar Star Wars gekeken?’

Ik: ‘Eén keer. Vond het toen al veel gedoe met lasers en plastic helmen.’

De Star Wars-gek keek ontzet, maar liet zich niet uit het veld slaan. Sterker nog: hij wilde me bekeren. Hij had zelfs al een kijkvolgorde voor me uitgestippeld (‘Je moet dus niet bij deel één beginnen, dat is een valkuil!’) en opperde een heuse filmavond te organiseren. Ik zag het allesbehalve voor me: zes uur lang aan één stuk door naar ruimteschepen staren terwijl ik eigenlijk gewoon Hugh Grant in een kersttrui wil zien. Toch ging ik mee naar zijn huis. Want tja, misschien zat er onder die denkbeeldige Jedi-cape gewoon een lieve, romantische man verstopt en gaf ik hem door mijn oppervlakkigheid geen kans.

LEGO-ruimteschepen

Spoiler alert: niet dus. Want toen we zijn huis binnenkwamen, stond zijn woonkamer vol met LEGO-ruimteschepen, lichtgevende lightsabers aan de muur en poppetjes waarvan ik dacht dat het simpele actiefiguurtjes waren, maar die je blijkbaar moet behandelen alsof het antiek is. En toen hij na vijf minuten non-stop ratelen over Ahsoka en Grogu ook nog het geluid van een stormtrooper nadeed, had ik het helemaal niet meer.

Natuurlijk, hij was aardig en gepassioneerd. Maar als dit zijn idee van een romantisch avondje was, dan weet ik niet of wij in hetzelfde sterrenstelsel leven. Dus nee, na een halfuur Star Wars-geneuzel wist ik: hier zit geen tweede date in, maar wel een goed verhaal voor bij de wijn met vriendinnen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen uit onze rubriek Mama gaat op date? Deze zijn favoriet bij onze lezers:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties