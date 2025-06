Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Flirten op de schoolpleinborrel, waarom niet?’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Saskia (42) die een schoolpleinvader aan de haak sloeg.

„Als alleenstaande moeder van een 8-jarige weet ik dat plannen maken meestal eindigt in een soort georganiseerde chaos. Dus toen een vriendin – na mijn zoveelste klaagzang over eenzame avonden – voorstelde om een blind date te combineren met de jaarlijkse schoolpleinborrel, vond ik dat eigenlijk wel een briljant idee. Het klonk als een avontuur en eerlijk gezegd had ik al genoeg saaie dates gehad waarbij je tegenover elkaar zit in een suf eettentje en vooral doet alsof je geïnteresseerd bent in elkaars saaie kantoorbaan.

Die middag stond ik bij het koffiekraampje terwijl mijn zoon vrolijk zijn klimkunsten liet zien op het rek. En toen zag ik hem: mijn date. Een vader van een jongen uit groep zeven, opgeduikeld door mijn vriendin. Nogal nerveus wisselden we een ongemakkelijke ‘hallo’ uit en probeerden een gesprek te starten. Vlot ging dat niet, want we werden meteen omringd door een groepje schreeuwende kleuters die duidelijk geen idee hadden wat zich hier nu afspeelde.

Ook mijn zoon kwam om de haverklap langs met – voor hem – dringende zaken. „Mama, die jongen gooit een bal tegen me aan!” „Mama, ik heb dorst!” Maar ondanks de constante onderbrekingen deed mijn date zichtbaar z’n best om erbij te blijven, zelfs toen er weer een bal vlak langs zijn hoofd suisde en een ruzie over de wipwap bij onze koffietafel escaleerde.

En hoe onrustig ook, gek genoeg maakte dat onze date heel puur. Geen geforceerde blikken of pijnlijke stiltes, maar gewoon twee mensen die middenin het leven staan met alles wat daarbij hoort: modderschoenen, kinderzweet en koffievlekken op tafel. We lachten om de rommel, praatten over het single ouderschap en ontdekten dat daten met kinderen een sport is waarbij je vooral geduld en humor nodig hebt.

Jezelf zijn

Aan het eind, overprikkeld en een beetje uitgeput, dacht ik: misschien is dit wel de beste date die ik in tijden had. Geen perfecte setting, geen steriel restaurant, maar gewoon een middag waarin je jezelf kunt zijn. Mét kinderen erbij, want tja, die horen er nu eenmaal bij. En eerlijk? Als hij een tweede ronde aandurft tussen de schommels en limonade, ben ik erbij.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

