Mama gaat op date: ‘Hij nam zijn twee immense Duitse Dogs mee’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Dyronah (44), die zich rot schrok toen haar date aan kwam lopen met twee enorme honden.

Handen vol

„Na een scheiding waarin het begrip ‘emotioneel beschikbaar’ ongeveer net zo zeldzaam bleek als een parkeerplek bij de supermarkt om vijf uur ’s middags, had ik mezelf voorgenomen om voorlopig niet te daten. Ik had m’n handen vol aan een dwarse puber en een wasmand zonder einde. En bovendien: ik was er wel klaar mee, met mannen die hun gevoelens niet op een normale manier kunnen uiten.

Tot ik onlangs in een parkeergarage een wildvreemde man hielp met het vasthouden van een enorme IKEA-doos die bijna van zijn kar kiepte. Diezelfde man kwam ik een week later via Marktplaats tegen: hij bood een set stoelen aan die ik al een tijdje zocht. Ik maakte een opmerking over zijn klunzige actie bij onze eerste ontmoeting en voor we het wisten, stonden we een uur te kletsen in zijn deuropening. ‘Er moeten toch gezelligere manieren zijn om elkaar te spreken?’, zei hij al leunend in de deurpost. We spraken de volgende dag af voor koffie in het park. Lekker simpel, zonder gedoe.

Maar wel mét twee bakbeesten, zo bleek toen ik in het park op hem af kwam lopen. Hij stond namelijk niet alleen: twee enorme Duitse Dogs, zeg maar gerust pony’s met een halsband, stonden al hijgend naast hun baasje. ‘Ze zijn heel lief’, zei hij meteen. Alsof hij al gewend was aan zo’n schrikactie als die van mij. En eerlijk is eerlijk, ze waren inderdaad lief. Lomp, log en enthousiast, maar ook lief.

Elke poging tot een diepgaand gesprek werd onderbroken door gesnuif, gegraaf of een plotselinge sprint richting een eend, maar ze namen ons letterlijk op sleeptouw. Want terwijl die twee reuzen de boel allesbehalve romantisch maakten, verdween tegelijk ook alle date-spanning. Niet geforceerd flirten, maar gewoon een gezellige wandeling zonder al te veel poespas. Precies zoals ik het fijn vond.

Tweede afspraakje

Aan het eind van de wandeling vroeg hij wat ongemakkelijk of er een vervolgdate in zat, maar dan zonder zijn viervoeters. Ik stelde voor dat hij maar eens moest komen kijken hoe zijn stoelen nu stonden in mijn woonkamer. Inmiddels is die afspraak gepland.

En of dit liefde wordt? Geen idee. Misschien blijven we gewoon twee mensen die elkaar hebben ontmoet dankzij een IKEA-doos en twee reusachtige honden. Maar wat ik wél weet: als een man zijn beesten meebrengt op de eerste date en jij je er niet door laat afschrikken? Dan heb je op z’n minst iets om over te vertellen op verjaardagen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

