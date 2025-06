Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Volgens hem hoorde ik achter het fornuis, niet op kantoor’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Jessica (42), die in één klap weer in de jaren 50 belandde.

‘Bijpraten’

„Na mijn scheiding die me naast een burn-out ook bakken met geld had gekost, riep ik jarenlang dat ik nooit meer een man zou toelaten in mijn leven. Het leven samen met mijn zoon (10) was simpel en overzichtelijk, maar precies waar ik behoefte aan had na zo’n roerige tijd. Toch begon het een paar maanden geleden weer te kriebelen toen ik op een doordeweekse avond een berichtje kreeg van een oud-schoolgenoot via Instagram. Of ik zin had om koffie te drinken. ‘Gewoon even bijpraten’.

Ik kende hem vaag van vroeger. Hij zat twee klassen hoger, was altijd netjes, beleefd en een beetje ouwelijk. Maar hé, we zijn inmiddels twintig jaar verder en ik ben tegenwoordig ook iemand die ’s avonds op de bank sokken vouwt terwijl ze true crime kijkt. Dus ik zei ja.

We spraken af in een koffietent een dorp verderop. Hij was charmant, goed gekleed en praatte makkelijk. In het begin was de date zelfs leuk: hij vroeg oprecht naar mijn werk, mijn zoon en hoe ik het allemaal combineerde, zo’n drukke baan met een kind.

Promotie

Maar ergens tussen het eerste en tweede kopje thee begon het te wringen. Helemaal toen ik vertelde dat ik promotie had gemaakt en mijn zoon hierdoor een middag extra naar de BSO ging. ‘Dat had ik nooit toegelaten als ik jouw man was’, zei hij. Ik dacht dat het een grap was. Dat was het niet, want even later vroeg hij of ik nog wel zelf kookte. Daarna vertelde hij dat zijn ex ‘opeens feministisch werd’, alsof dat een ziekte is. Toen ik voorzichtig vroeg wat hij daar dan lastig aan vond, zei hij: ‘Ik geloof gewoon in duidelijke rollen. De man buiten, de vrouw binnen. Dat werkt al eeuwen zo.’

Als klap op de vuurpijl vroeg hij of ik zou stoppen met werken als ik ‘weer een man in huis had’. Ik lachte ongemakkelijk en maakte een grapje over het stenen tijdperk, maar hij lachte niet terug. Dat was voor mij de druppel.

Ik rekende mijn thee af, bedankte vriendelijk voor het gesprek en liep geïrriteerd het koffietentje uit. Een paar uur later vroeg hij via de app of ik het gezellig vond. Ik antwoordde eerlijk: ‘Gezellig? Als ik moet gaan uitleggen dat ik geen huishoudhulp, maar een zelfstandige vrouw met een baan en mening ben, dan weet ik weer heel goed wat ik níet zoek. Schijnbaar is dat nogal bedreigend voor jou als man.’ Ik wachtte zijn antwoord niet af en blokkeerde hem. Want ja, beter één mislukte date in de koffiebar dan een leven lang op commando aardappels schillen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

