Mama gaat op date: ‘Hij noemde de vrije school van mijn zoon een watjesfabriek’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week in Mama gaat op date het verhaal van Lizzy (38), die overduidelijk niet op één lijn lag met haar afspraakje.

Alleenstaande vader

„Het begon allemaal via een Facebookgroep voor alleenstaande ouders: iemand had een vraag over co-ouderschap en ik reageerde. Een paar uur later kreeg ik een privébericht van Sjors: ‘Goed gezegd, daar kan ik me helemaal in vinden.’ Niet veel later raakten we aan de praat.

Sjors bleek een alleenstaande vader met een zoon van 10, net als ik. We deelden veel ervaringen, hadden allebei het ouderschap grotendeels alleen gedaan en ik vond het verfrissend dat het gesprek eens níet begon met flirten, maar gewoon met vergelijkbare chaos en herkenning.

Na een paar weken appen, vroeg hij of ik zin had om een drankje te doen. ‘Zie het niet als een date, maar gewoon als kletsen zonder een scherm ertussen’, zei hij. En ik vond dat eigenlijk wel een goed idee, zonder druk kijken of het klikt. We spraken af in een klein café met veel planten, warme lampen en een vega-menukaart. Precies een plek waar ik me op mijn gemak voel.

Vrije school

De sfeer was relaxt. Tot het onderwerp ‘schoolkeuze’ ter sprake kwam. Ik vertelde dat mijn zoon op een vrije school zit en in één klap veranderde de houding van Sjors. ‘Serieus?’, vroeg hij. ‘Zo’n school waar ze de hele dag tekenen en bomen knuffelen?’ Ik vond het een domme opmerking en wilde er eigenlijk niet eens op ingaan, maar toch deed ik het. ‘Nou, het is iets genuanceerder dan dat. Er is gewoon veel ruimte voor creativiteit en zelfontwikkeling. Het past perfect bij mijn zoon, hij bloeit er helemaal op.’

Sjors nam nog een slok van zijn bier. ‘Ik vind dat maar niks. Al die vrije scholen, dat is gewoon één grote watjesfabriek. Kinderen hebben regels en structuur nodig. Niet de hele dag ‘voelen wat ze willen leren’. Dat is toch geen echte wereld?’

‘Ik denk dat kinderen juist sterker worden als ze serieus genomen worden’, reageerde ik. ‘Vertrouwen krijgen en leren luisteren naar zichzelf.’ Meteen weer haalde Sjors zijn schouders op. ‘Ik denk dat je ze daarmee juist zwak maakt. De maatschappij draait niet op gevoel, maar op discipline.’

Geen klik

En toen wist ik het: wij zitten overduidelijk niet op dezelfde golflengte. Niet als ouders én niet als mensen. De klik die ik dacht te voelen, was meer gedeelde ervaring dan echte verbinding.

Sjors voelde hetzelfde. Voor de vorm rekten we het daarom nog tien minuten, waarna we ieder onze eigen helft betaalden en naar huis gingen. En eerlijk? Dat voelde als een enorme opluchting. Ik hoefde mezelf namelijk niet te verdedigen en mijn opvoeding niet uit te leggen. Ik had gewoon geluisterd naar mijn eigen gevoel. En dat voelde verrassend goed.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

