Mama gaat op date: ‘Op zijn shirt stond: Best bonus dad ever’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Chayenne (37), die met een mond vol tanden stond tijdens haar date.

Fulltime wantrouwig

„Twee jaar geleden is het alweer dat de verwekker van mijn dochter besloot dat het vaderschap toch niks voor hem was. Nou ja, niet letterlijk. Technisch gezien is hij er nog, als het hem uitkomt. Maar er gaan ook weken voorbij waarin hij niks laat horen. En als hij wél een keer opduikt, is er weer wat. Zo had hij onze dochter onlangs laten zitten voor een speeltuinafspraak omdat hij ‘zijn telefoon kwijt was’. Tuurlijk. Inmiddels kan ik een complete bingokaart aan smoesjes afstrepen.

Sindsdien ben ik fulltime moeder en fulltime wantrouwig, vooral als het om mannen gaat. Liefde vond ik lange tijd alleen leuk voor anderen en dat werkte prima. Tot ik uit verveling op een avond weer eens door m’n dating-app ging swipen en een wel heel gezellige vent voorbij zag komen. Jay.

Zijn bio was grappig en onze gesprekken bleken nog grappiger. En eerlijk? Ook verrassend diep. We gingen van memes naar middernachtelijke gesprekken over het leven, ouderschap en falende exen (check, check en check). Na een paar wijntjes vertelde ik hem ook eerlijk hoe de vader van mijn dochter zich gedraagt en dat er niemand in haar buurt komt zonder dat ik 200 procent zeker weet dat het goed zit.

Ook bij Jay bleef ik op m’n hoede, maar ik betrapte mezelf erop dat ik uitkeek naar zijn berichten en belletjes. Dus toen hij vroeg of ik iets met hem wilde gaan eten, was mijn reactie: ‘Waarom ook niet?’

We spraken af bij zo’n knusse, half-hipstertent met houten tafels, hangplanten en menukaarten op klembordjes. Niet te chique, niet te casual: precies goed voor een eerste date waarbij je niet meteen je hele ziel op tafel hoeft te leggen maar gewoon gezellig kunt borrelen.

Spijkerbroek, sneakers en t-shirt

Ik was expres iets te vroeg, maar net toen ik mijn jas uittrok, zag ik hem al. Hij kwam van de overkant van het plein aanlopen, iets te nonchalant voor mijn zenuwen. Spijkerbroek, sneakers en een t-shirt met daarop een tekst die ik pas kon lezen toen hij tegenover me stond.

Best Bonus Dad Ever.

Even schoot er door mijn hoofd dat ik meteen mijn tas wilde pakken, maar toch bleef ik zitten. Want dit kon óf een fiasco worden, óf briljant. Hij zag mijn gezicht en begon meteen te grinniken. ‘Wacht, wacht! Het is een grap. Als je nu besluit om rechtsomkeert te maken, snap ik het volledig. Ik heb er serieus over getwijfeld, maar kon het niet laten.’ Toen kwam de knipoog. ‘Ik dacht, laat ik maar meteen alle rode vlaggen in neon dragen, dan weet je tenminste waar je aan begint.’

Het was zó fout dat het weer geniaal werd en ineens was alle spanning weg. Hij liep niet op eieren, maar kwam gewoon als zichzelf, inclusief zelfspot. En dat was precies wat ik nodig had.

Verrassend

De rest van de avond was net zo verrassend en, spoiler, de tweede date staat al gepland. Mijn dochter gaat hem voorlopig nog niet ontmoeten (en de titel ‘bonus dad’ gaat helemáál nog een eeuwigheid duren), maar iets in mij zegt dat dit weleens iets bijzonders kan worden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

