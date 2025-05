Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Lid van een motorclub? Niet wat ik voor mijn kind wil’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Jolie (38), die op date ging met een lid van een motorbende.

Man met een motor

„Zo’n eerste, bloedongemakkelijke date: ik moest er na een relatie van achttien jaar lang niet meer aan denken. Toch merkte ik zes jaar na mijn scheiding dat ik wat spanning in mijn leven miste. Van die eindeloze gesprekken over huiswerk en pre-puberruzies in de badkamer word je soms wel een beetje simpel, dus besloot ik mijn profiel op een datingsite te zetten.

Slechts drie uur duurde het voordat hij opdook: Jason. Charmant, een mooie lach en een foto van hem met een Harley Davidson. Jackpot, dacht ik. Want hoewel ik zelf geen motorrijbewijs heb, ben ik gek op motoren. Bovendien was hij precies het type waar ik op viel. We raakten in gesprek en besloten een date in te plannen. Hij nodigde me uit voor een etentje bij hem in het dorp.

Onderbuikgevoel

Het was een prima avond. Het gesprek verliep soepel, we hadden fijne raakvlakken en toen hij het had over zijn jaarlijkse motortrip naar Zwitserland, hing ik aan zijn lippen. Geen vuiltje aan de lucht dus. Tot hij me vertelde dat hij lid was van een motorclub waarvan de naam me bekend voorkwam. Toen ik dat zei, begon hij wat vaag te doen en veranderde snel van onderwerp. In een impuls vloog ik daarom naar de wc om te googelen.

En ja hoor, mijn onderbuikgevoel werd bevestigd: zijn club was niet verboden in Nederland, maar werd wel opvallend vaak in verband gebracht met criminele activiteiten. Drugs, geweld, witwassen, mijn maag draaide om. Dit was niet zomaar een hobby, dit had consequenties. Zou ik echt iemand uit die wereld in het leven van mij en mijn tienjarige dochter willen brengen?

De rest van de avond ging als een waas voorbij. Want hoe leuk het gesprek ook was, het voelde niet goed. Ik wist dat ik mijn kind niet bloot wilde stellen aan iets waar ik geen controle over had. Toen mijn bord leeg was, zei ik eerlijk: ‘Het was gezellig, maar ik denk niet dat het gaat werken.’

Thuis stuurde ik hem nog een berichtje: ‘Sorry, maar ik voelde toch niet de klik waar ik op had gehoopt.’ Even later kreeg ik zijn reactie. Kort en een tikkeltje teleurgesteld: ‘Jammer, ik had het wel leuk met je. Succes met alles, en wie weet nog eens.’ Even raakte het me, maar eerlijk? Ik heb geen ruimte voor iemand in mijn leven die niet volledig past in de wereld die ik voor mijn dochter wil creëren. Zij is en blijft mijn prioriteit. Dus ja, hij mocht dan wel een motor rijden, maar niet in mijn leven.”

