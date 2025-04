Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Zijn ex stormde woedend het restaurant binnen’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Laila (40), die te maken kreeg met de woedende ex van haar date.

Alcoholist

„Jarenlang had mijn leven in het teken gestaan van overleven, zorgen en mezelf wegcijferen. Wat wil je ook, met een alcoholist als partner. Toen ik na vijftien jaar eindelijk de knoop doorhakte en een scheiding aanvroeg, begon ik langzaam weer ruimte voor mezelf te voelen. Al stond daten door alle chaos totaal niet op mijn to-do-lijst, tot een paar weken geleden.

Het begon met een simpele Marktplaatsadvertentie. Ik verkocht een kinderstoeltje van mijn zoon en Bart reageerde. We raakten aan de praat en omdat hij toch al mijn nummer had, durfde hij me later een berichtje te sturen. Of ik zin had om samen iets te gaan eten. Eerst twijfelde ik, maar ach, het was een leuke vent toen hij bij me aan de voordeur stond, dus waarom niet?

We spraken af in een restaurant bij hem in de buurt. Vanaf het eerste moment voelde het relaxt. Hij had droge humor, stelde oprechte vragen en ik merkte dat ik voor het eerst in lange tijd weer écht lachte. We spraken over van alles: de chaos van het ouderschap, de absurditeiten van onze relaties, de gekste dingen die we ooit op Marktplaats hadden verkocht. Het gesprek kabbelde moeiteloos voort – alsof we elkaar al langer kenden.

Tot we ineens een doffe klap hoorden vanaf de ingang van het restaurant. Met een dreun vloog de deur open en een woedende vrouw stormde naar binnen. Haar ogen priemden in onze richting, zo fel dat ik bijna checkte of ik niet per ongeluk in een slechte actiefilm was beland. ‘Serieus, Bart?! Zit jij hier gezellig te dineren terwijl je je eigen kind amper ziet en nog steeds geen alimentatie hebt betaald?!’, riep ze.

Ongemakkelijk

De hele zaak keek op en uit ongemak begon ik maar wat aan mijn nagels te frunniken. Toen draaide ze zich naar mij. ‘Weet jij wel met wie je hier aan tafel zit? Denk je echt dat hij een geweldige vent is? Ik hoop dat je beter oplet dan ik destijds.’

Ik keek naar Bart. Hij staarde naar zijn bord en deed alles om mijn blik te ontwijken. De medewerkers van het restaurant probeerden zijn ex naar buiten te krijgen en uiteindelijk lukte dat. Maar – logisch – de sfeer was volledig omgeslagen.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Fouten

‘Wil je even uitleggen wat hier net gebeurde?’, zei ik. Bart zuchtte. ‘Dat was mijn ex. De moeder van mijn dochter. Onze relatie was… ingewikkeld. Ik heb fouten gemaakt.’

‘Wat voor fouten?’, vroeg ik.

Hij nam een slok van zijn wijn. ‘Ik heb haar bedrogen. Meer dan eens. En ja, ik heb inderdaad nog dingen niet financieel geregeld.’ Ik staarde hem aan en tegelijk pakte ik mijn jas van de rugleuning. Dit was precies het soort gedoe waar ik ver vandaan wilde blijven. ‘Weet je, Bart? Ik heb geen zin om in andermans drama gezogen te worden. Succes ermee.’

Zonder om te kijken liep ik het restaurant uit. Want mannen met geheimen? Daar heb ik geen tijd meer voor.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

