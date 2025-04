Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij was tandarts en had commentaar op het gebit van mijn zoon’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Dunya (44), die het gevoel had dat ze bij een tandartsconsult zat.

„Na mijn scheiding twee jaar geleden had ik mezelf drie dingen gezworen: geen mannen met een rugzak, geen drama en zéker geen blind dates. Maar goed, de kinderen werden ouder en ik merkte de laatste tijd dat de stilte in huis me tegen begon te staan. En dus downloadde ik, in een waan van impulsiviteit, Tinder. Lekker puberaal, dacht ik de eerste vijf minuten; het was alsof ik m’n pizza voor die avond aan het uitkiezen was. Maar gek genoeg zag ik na een kwartier swipen al wat leuks voorbijkomen: een knappe vent met en glimlach van oor tot oor, in een witte jas en ergens op de achtergrond een tandartsstoel. Zijn bio was kort en droog: ‘Tandarts. Hardloper. Avontuurlijk.’ Prima, dacht ik. Zijn lach zag er betrouwbaar uit.

We spraken af voor een drankje in een klein café in de stad. De beste man kwam op tijd, was beleefd, droeg witte sneakers en rook lekker. Voor de vorm, en om het ongemak te doorbreken, haalde ik bij het onderwerp kinderen’ mijn telefoon tevoorschijn en liet ik een foto van mijn jongste zoon zien. Trots natuurlijk. Mijn jongen van zeven met zijn gekke sprietenhaar en vrolijke grijns.

Tandartsafspraak

De tandarts bekeek de foto en fronste wat. ‘Ik zie het al, die heeft lang een speen gehad, of niet?’

Ik keek hem aan. ‘Sorry?’

‘Zijn beet is iets naar voren gekanteld’, ging hij verder, terwijl hij met zijn vinger een soort denkbeeldige tandboog in de lucht tekende. ‘Niet zorgwekkend hoor, maar je ziet het meteen. Als ik jou was, zou ik binnenkort even een afspraak maken. Gewoon voor de zekerheid. We zien het vaak bij kinderen die hun zuigreflex te lang blijven stimuleren.’

Ik wist even niet of ik moest lachen of huilen, want hij bleef maar doorgaan over kaakgroei, orthodontische indicaties en iets met melkmolaren. Het enige waar ik aan kon denken was: hoe kom ik hier weg zonder dat het opvalt? En dus verzon ik dat mijn oppas eerder weg moest.

Beugel

Ik betaalde mijn helft – uit principe – en vertrok opgelucht. Later die avond stuurde ik hem een berichtje: ‘Dank voor de avond, maar ik voelde helaas geen klik. Veel succes verder.’

Zijn reactie kwam een uur later: ‘Geen probleem. Mocht je zoon ooit een beugel nodig hebben, weet je me te vinden.’ Ik heb niet gereageerd, maar wel hardop gelachen. En Tinder weer verwijderd. Voor nu dan.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen uit onze rubriek Mama gaat op date? Deze zijn favoriet bij onze lezers:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties