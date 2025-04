Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘De klik was er – tot hij over de corrigerende tik begon’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Savania (42), die onverwachts geconfronteerd werd met een totaal andere opvoedvisie.

„Na mijn scheiding heb ik mezelf vier jaar lang weer moeten vinden: moederschap, werk, therapie, tranen – het hele pakket. De gedachte aan daten voelde daarom lange tijd als een onmogelijke berg om te beklimmen, maar ergens begon het weer te kriebelen. Niet per se omdat ik op zoek was naar iemand, maar omdat ik weer ruimte voelde. Op het werk had ik al een tijdje een klik met Mark, een charmante vader van twee kinderen. Na weken van subtiele blikken, vluchtige grapjes en gedeelde lunchpauzes, nodigde hij me uit voor een drankje bij een gezellig café in de stad. En zo geschiedde.

Afknapper

Het gesprek liep soepel; we lachten, deelden verhalen over onze kinderen en het ouderschap. Ik voelde me op mijn gemak en dacht zelfs voorzichtig dat het misschien wel het begin kon zijn van iets moois. Tot hij, ergens tussen een slok wijn en een anekdote over zijn jongste zoon, iets zei waardoor ik meteen afknapte. ‘Kinderen hebben grenzen nodig. Soms is een corrigerende tik prima. Zo worden ze sterke volwassenen.’

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Ik verstijfde. In mijn wereld is gentle parenting de norm: luisteren, begeleiden, zonder fysieke straffen. Bovendien is het geven van een tik in Nederland gewoon strafbaar. Alles in mij schreeuwde om iets te zeggen, maar ik verstijfde. Met een zwakke glimlach probeerde ik het onderwerp te veranderen.

Geen match

De rest van de date voelde ongemakkelijk, want ik kon zijn woorden niet uit mijn hoofd zetten. Na afloop bedankte ik hem beleefd en ging ik naar huis met een knoop in mijn maag. Thuis stuurde ik hem een bericht: ‘Ik vond het fijn om je beter te leren kennen, maar ik denk dat we op essentiële punten anders in het leven staan. Ik denk niet dat wij een match zijn.’

Hij liet niets meer van zich horen, en eerlijk? Dat was een opluchting. Ik hoef namelijk geen man die een corrigerende tik normaal vindt en mijn grenzen niet deelt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

