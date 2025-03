Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Serieus? Hij is de zwemleraar van mijn zoon!’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Elise (39), die met haar mond vol tanden stond toen haar date de zwemleraar van haar zoon bleek te zijn.

„Blind daten. Ik dacht dat niemand dat meer deed, maar met die smoes moest ik niet aankomen bij mijn collega. ‘Ik ken echt een leuke vent voor je!’, had ze gezegd. ‘Gewoon proberen, je hebt toch niets te verliezen?’ En omdat ik na jaren van moederen en werken het daten weer eens een kans wilde geven, stemde ik toe.

Het werd geen standaard etentje of bioscoopbezoek, mijn collega had iets originelers bedacht: een speurtocht door de stad, gevolgd door een privéproeverij in een kleine, knusse wijnbar. Creatief, dat moest ik haar nageven. Want eerlijk is eerlijk: op zo’n manier breek je toch meteen het ijs. Een blind date is immers al ongemakkelijk genoeg.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Bekend gezicht

Mijn date heette Sven. Een leuke, vlotte man van net boven de veertig. Baardje, blauwe ogen, een gezellige uitstraling. Zijn gezicht kwam me vaag bekend voor, maar ik kon het niet plaatsen. En wat maakte dat ook uit; vanaf het eerste moment was de sfeer goed. We renden samen door de stad, losten raadsels op en belandden uiteindelijk bij de wijnbar, waar we voldaan neerploften. We praatten over van alles: reizen, werk, kinderen. Hij vertelde dat hij veel met sport bezig was, iets met lesgeven, maar daar ging ik op dat moment niet verder op in. Ik was vooral bezig met hoe verrassend leuk en normaal dit voelde na al die tijd.

Pas aan het einde van de avond, toen hij vertelde waar hij precies werkte, viel alles op zijn plek. ‘Ik geef zwemles aan kinderen’, zei hij. ‘Misschien ken je het zwembad wel?’ Ik verstijfde. Opeens zag ik hem voor me: in een strakke zwembroek aan de rand van het zwembad, fluit om zijn nek, natte haren…

‘Knoop in mijn maag’

‘Wacht even’, zei ik terwijl ik mijn glas neerzette. ‘Jij bent dé meester Sven? Van de woensdagmiddaggroep?’ Hij knikte zichtbaar verbaasd. ‘Oh, dus jouw zoon is Tim?’

We schoten allebei in de lach, maar terwijl de eerste hilariteit wegstierf, voelde ik een knoop in mijn maag. Ik dacht meteen aan de eerstvolgende zwemles. Hoe hij daar zou staan, fluit in de mond, terwijl ik ongemakkelijk probeerde te doen alsof er niets was gebeurd. Hoe Tim misschien zou vragen waarom ik me zo vreemd gedroeg. Hoe andere ouders hun wenkbrauwen zouden optrekken als ze via via hadden gehoord dat ik met Sven op date was.

Hij zuchtte. ‘Eerlijk? Dit is een beetje… ingewikkeld.’ Ik glimlachte flauwtjes. ‘Ja, dat is het zeker.’ Het was even stil, maar toen kwamen we allebei tot dezelfde conclusie: ‘Het was een topavond, maar we kunnen het hier beter bij laten.’

Knuffel

We gaven elkaar een vriendschappelijke knuffel en gingen ieder onze eigen weg. Toen ik thuiskwam, lag Tim al te slapen. Ik keek naar hem en wist: sommige dingen moeten gewoon blijven zoals ze zijn. En zwemles zonder ongemakkelijke blikken? Dat was er één van.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

