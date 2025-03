Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij kickte op zwangere vrouwen’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Juliëtte (36), die op date ging met een man met een zwangerschapsfetisj.

Boekwinkel

„Na lang twijfelen had ik me dan toch weer eens op het datingavontuur gestort. Niet omdat ik per se de liefde van mijn leven zocht, maar gewoon omdat ik toe was aan een avondje iets anders dan kinderliedjes en het eeuwige ‘Wat eten we vandaag?’

Ik ontmoette Mark op een nogal bijzondere manier. Mijn zoon had op een regenachtige dag een papieren vliegtuigje over de toonbank van de boekwinkel gelanceerd, recht in zijn gezicht. We lachten, raakten aan de praat, en voordat ik het wist, stelde hij voor om een keer samen iets te gaan doen. Een improvisatieworkshop. ‘Omdat we allemaal wel wat spontaniteit kunnen gebruiken’, had hij gegrapt.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Een week later stonden we samen in een kleine theaterzaal tussen een groep onbekenden, klaar om ter plekke scènes te verzinnen. Het was hilarisch ongemakkelijk. We moesten absurde situaties uitbeelden, en ik eindigde als een zingende pizzabezorger terwijl hij deed alsof hij een boze pinguïn was. De sfeer was luchtig, totdat hij opeens vroeg: ‘Wil je eigenlijk nog meer kinderen?’

Ik was even uit het veld geslagen. Niet dat ik de vraag onredelijk vond, maar zo op een eerste date? ‘Geen idee’, mompelde ik. ‘Eentje is soms al een fulltime baan.’ Ik probeerde het luchtig te houden, maar hij leek bloedserieus. ‘Mag ik iets persoonlijks vertellen?’

Ik lachte ongemakkelijk. ‘Nou, je bent al aardig op dreef.’

Toen kwam de aap uit de mouw: hij vond zwangere vrouwen waanzinnig aantrekkelijk. Er was zelfs een medische term voor: maiesiophilia. ‘Ze stralen iets puurs, zachts en natuurlijks uit’, legde hij bijna dromerig uit. ‘Ik heb het jarenlang moeilijk gevonden om daar open over te zijn. Maar nu ik met jou, een moeder, op date ben, voel me comfortabel genoeg om het te delen.’

Ongemakkelijk

Leuk voor hem dat hij zich op z’n gemak voelde, maar ík voelde me allesbehalve comfortabel. Begrijp me niet verkeerd, iedereen heeft zijn voorkeuren, maar dit? Dit voelde als iets waar ik liever niet bij betrokken werd. Alsof ik een onbewust fetisj-experiment was geworden.

‘Ah’, was het enige wat ik kon uitbrengen. In mijn hoofd was ik al bezig met de nooduitgangstrategie.

‘Ik ga even wat drinken halen’, vervolgde ik. En nog geen drie minuten later had ik mezelf subtiel maar doeltreffend uit de date gemanoeuvreerd. Op weg naar huis dacht ik na over de bizarre wending van de avond. Misschien was het nog te vroeg om weer te daten. Of misschien moest ik gewoon in boekwinkels blijven hangen zonder mijn zoon als onbedoelde koppelaar.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

