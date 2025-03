Mama gaat op date: 'Zijn lichaamsgeur trok ik niet'

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Zijn lichaamsgeur was niet te harden’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Jolijn (43), die afknapte op de lichaamsgeur van haar date.

Schilderworkshop

„Werk, het huishouden en dan ook nog tijd vinden om echt even te ontspannen: het is een godswonder dat het me lukt om alles in balans te houden sinds ik alleenstaande moeder ben. Elke dag voelt als een race tegen de klok. En daten? Dat bungelde jarenlang onderaan mijn lijstje. Maar toen kwam Joris, een charmante man die ik had ontmoet via een onlineplatform voor creatievelingen. Hij maakte meteen indruk en liet geen tijd verloren gaan: na een week intensief contact stelde hij voor om samen een schilderworkshop te doen. Een goed idee, vond ik. Niet ongemakkelijk nippen aan een glas wijn terwijl je tegenover elkaar zit, maar ongegeneerd met de kwast aan de haal – iets wat ons allebei wel lag.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Het atelier was precies wat je je voorstelt: klein, gezellig, vol met kleuren en een creatieve chaos. We gingen aan de slag en de sfeer was relaxt. Maar toen begon het. Terwijl ik mijn kwast in de verf doopte, merkte ik dat er een geur in de lucht hing. Eerst dacht ik dat het de verf was, of misschien de geur van het atelier zelf, maar na een tijd begon ik het steeds meer op te merken…

Het was Joris.

Afgeleid

Het was zo’n geur die je niet kan plaatsen, maar die zich steeds verder in je neus nestelt. En elke keer als hij zich bewoog of dichterbij kwam, leek het erger te worden. Ik probeerde me te concentreren op het schilderen, maar ik was compleet afgeleid. Zelfs een oppervlakkig gesprek voeren lukte me niet meer; hoe kan iemand er zo verzorgd uitzien, maar toch zo’n eigenaardige geur bij zich dragen?

Na de workshop besloten we een stukje te gaan wandelen, maar ik voelde dat ik iets moest zeggen. Het was niet fair om door te gaan met een date als ik me ongemakkelijk voelde, hoe aardig hij ook was. ‘Joris, ik wil je even iets eerlijk zeggen’, begon ik. ‘Je bent echt een leuke man en ik kan enorm lachen met je, maar jouw geur is lastig voor me.’

Tot mijn opluchting reageerde hij heel relaxed. ‘Dat snap ik wel. Ik zal eerlijk zijn: ik worstel de laatste maanden met een allergie. Mijn arts heeft me een nieuwe deodorant gegeven, maar blijkbaar reageer ik daar toch op. Het is echt niet de bedoeling, en ik had gehoopt dat het niet zo op zou vallen, maar ik begrijp dat je het merkt.’

‘Ik waardeer je eerlijkheid’, zei ik. ‘Het ligt niet aan jou, ik ben er gewoon best gevoelig voor. Het maakt het lastig om me te concentreren en te genieten.’

‘Dat snap ik’, glimlachte Joris. ‘Ik ben blij dat je het zegt.’

Uiteindelijk bleef het bij die ene date. Niet alleen vanwege zijn geur – die op z’n minst opvallend te noemen was – maar ook omdat de vonk simpelweg uitbleef. Hoe gezellig het ook was, er miste iets, en dat voelden we allebei. We gaven elkaar een hand, wisselden een vriendelijke glimlach uit, en dat was het. En daar hadden we allebei vrede mee.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

