Mama gaat op date: ‘Ineens stonden mijn ex en zoon voor de deur’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Sabrina (43), die tijdens haar afspraakje plots oog in oog stond met haar ex en zoon.

„Vanavond was eindelijk weer eens voor mij: geen speelgoed op de vloer, geen kinderliedjes op de achtergrond, geen moederlijke verantwoordelijkheden. Mijn zoon was bij zijn vader en ik had mezelf voorgenomen om een avond te genieten. En dat deed ik.

Ik zat in een sfeervol restaurant tegenover de charmante Thomas. We hadden elkaar een paar weken geleden online leren kennen en nu zaten we samen te nippen aan een glas wijn. De klik was er – dat voelde ik meteen. We dronken glas na glas en genoten van het eten terwijl het gesprek moeiteloos van het ene onderwerp naar het andere sprong. Voor het eerst in lange tijd had ik even het gevoel dat ik meer was dan alleen moeder. Dus toen hij voorstelde om nog een afzakkertje te doen bij mij thuis, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Thuis schonk ik, inmiddels een tikkeltje aangeschoten, opnieuw twee glazen wijn in en plofte op de bank. ‘Gezellig’, knipoogde Thomas terwijl hij zijn jas over een stoel hing. En net toen hij me iets te lang aankeek, werd ons romantische moment in één klap onderuitgehaald door de schelle klank van mijn deurbel. Mijn hart sloeg over. Wie belt er in godsnaam op dit tijdstip?

Ik liep naar de deur en deed open. Daar stond hij. Mijn ex. Met onze zoon aan de hand.

Vergeten

‘Het is jouw avond’, zei hij met opgetrokken wenkbrauwen. En toen pas drong het tot me door: ik had het verkeerd onthouden. Mijn ex had net zijn huis geverfd en zat al de hele dag in de penetrante verflucht. Geen goed idee voor ons astmatische kind, dus ik had voorgesteld dat Sam dan beter bij mij kon slapen en dat hij dan na het eten zou komen. Alleen… was ik dat glad vergeten. En hier stond ik dan, in een jurkje dat nét iets te feestelijk was, met een halfvol glas wijn in mijn hand en een knappe man in mijn woonkamer.

Voordat ik kon reageren, hoorde ik achter me een opgewekte stem. ‘Hey, jij moet Sam zijn!’ Thomas stond opeens naast me en stak zijn hand uit naar mijn zoon. ‘Je moeder heeft me al over je verteld.’ Sam keek van Thomas naar mij en weer naar zijn vader. ‘Wie is dat?’ Mijn ex onderdrukte een grijns. ‘Dat is een vriend van mama’, zei hij droogjes.

‘Veel plezier’

Ik probeerde iets intelligents te zeggen, maar het enige wat eruit kwam was een ongemakkelijk lachje. Sam haalde zijn schouders op en verdween naar binnen, op zoek naar zijn speelgoed. Mijn ex keek me nog even veelbetekenend aan, gaf me een knipoog en zei: ‘Veel plezier met je gezellige avond.’ En weg was hij.

Ik draaide me om naar Thomas, die met een brede grijns een slok van zijn wijn nam. ‘Nou, dat was onverwacht.’ Ik haalde diep adem en schoot in de lach. ‘Welkom in mijn leven. Hopelijk ben je niet meteen afgeknapt.’ Hij lachte. ‘Absoluut niet. Eigenlijk vind ik het alleen maar leuker zo.’ En dat enthousiasme was wederzijds, want sinds die avond gaat het alleen maar beter tussen ons. Wie had gedacht dat een ongemakkelijk moment de start zou zijn van iets moois?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

