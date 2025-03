Mama gaat op date: 'Hij kreeg een baby na een onenightstand'

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij zou binnenkort vader worden, na een onenightstand’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Tamika (41), die tijdens haar date plots werd overvallen door babynieuws.

„Na jaren moederen en in m’n eentje alle ballen hoog houden, zag ik het ineens wel weer zitten, op date gaan met een leuke vent. Dus daar zat ik daar dan, op mijn vrije zondag aan de eettafel te chatten met iemand die ik via een dating-app had leren kennen. Mark. Een man van 49 die wonderbaarlijk genoeg uit hetzelfde dorp kwam als ik en ook nog opvallend veel dezelfde interesses had.

Vanaf het eerste bericht voelde het goed, en na weken van chatten en bellen vond hij dat het tijd was om af te spreken. Nog geen week later verraste hij me daarom met een kookworkshop – hartstikke origineel natuurlijk. En eerlijk? Een man die kan koken is altijd een pluspunt.

Op de dag van de date was ik doodzenuwachtig, maar vanaf het moment dat ik hem in het echt zag, en ontdekte dat hij nog leuker was dan op de foto’s, viel de spanning van me af. We lachten om onze mislukte pasta, plaagden elkaar over wie het beste kon snijden en deelden een glas wijn terwijl ons gerecht stond te pruttelen – alsof we elkaar al jaren kenden. Totdat hij de gezelligheid in één klap wist om te draaien en me met een serieuze blik aankeek.

‘Er is iets wat ik je moet vertellen’, begon hij. ‘Lekkere timing’, dacht ik nog.

Hij haalde diep adem en dropte een bom die ik nooit had zien aankomen: hij werd binnenkort vader. Niet omdat hij een relatie had, maar door een onenightstand die anders was gelopen dan verwacht. De moeder en hij hadden besloten de zorg 50/50 te doen. ‘Ik wilde eigenlijk niet daten nu’, gaf hij eerlijk toe. ‘Maar met jou voelde het zo goed, dat ik het wilde proberen.’

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Realitycheck

Bam. Daar zat ik dan. Net nog gierend over pastasaus, nu compleet overvallen door deze realitycheck. Niet eens omdat hij vader werd, maar omdat ik wist wat dit betekende: hij zou zich hier volledig op moeten richten. En hoe leuk onze klik ook was, dit was niet het moment om gevoelens te ontwikkelen.

‘Dank je voor je eerlijkheid’, zei ik. En ik meende het. Maar ik wist ook dat het slimmer was om afstand te nemen. We maakten daarom ons Italiaanse gerecht af en niet lang daarna wenste ik hem het beste – voor zichzelf, voor zijn kind en voor wat de toekomst hem ook mocht brengen. Niet de afloop die ik had gehoopt, maar soit.

Geen tijd

Toch hebben we nog steeds goed contact via WhatsApp. We spreken elkaar regelmatig over het ouderschap, over hoe hij zich staande houdt in zijn nieuwe rol. En ja, hij geeft toe dat hij nu geen tijd heeft voor een partner, maar wie weet wat de toekomst brengt.”

