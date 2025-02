Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mama gaat op date: ‘Hij praatte non-stop over zijn eigen kinderen’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Samantha (43), die geen moment de mogelijkheid kreeg om iets over zichzelf te vertellen.

Grappig

„Het begon onschuldig, in de kantine op werk. Hij zat daar met zijn broodje tonijn en ik met mijn eeuwige salade. We raakten aan de praat over de kwaliteit van de koffieautomaten; volgens hem te vergelijken met slootwater. Dat vond ik grappig. En hij mij blijkbaar ook, want vanaf dat moment lunchten we steeds vaker samen.

Zijn naam was Jules. Gescheiden, twee kinderen, een hond en een aanstekelijke lach. We kletsten over van alles: werk, vakanties, de chaos van het ouderschap. Het ging zo moeiteloos dat het bijna logisch voelde toen hij voorstelde om eens buiten werk af te spreken. ‘Gewoon, ergens wat drinken’, zei hij, terwijl hij nonchalant met zijn vork tikte. ‘Waarom niet?’, was mijn eerste gedachte. Na vijf jaar alleen vond ik het wel weer tijd voor een afspraakje.

We belandden op zaterdagavond in een chique restaurant met schemerlampjes en een wijnkaart die me – bovenal door de bedragen die erop stonden – volledig intimideerde. Jules zat tegenover me met een brede grijns. ‘Zo’, zei hij. ‘Even geen werk.’

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Van voetbaltrainingen tot musicals

Dat klopte, maar in plaats daarvan werd het iets anders: zijn kinderen. Het begon nog charmant, met een anekdote over hoe zijn zoon eens een knikker in zijn neus had gestopt. Maar daarna hield het niet meer op – van voetbaltrainingen tot schoolmusicals, van slapeloze nachten met waterpokken tot die ene keer dat zijn dochter op het podium ‘poep’ had geroepen tijdens een kerstvoorstelling. Hij lachte om zijn eigen verhalen, terwijl ik af en toe knikte en m’n wijn ronddraaide alsof ik een sommelier was.

Ik probeerde het gesprek subtiel een andere kant op te sturen. ‘Grappig dat je dochter zo uitgesproken is’, zei ik. ‘Mijn jongste heeft dat ook. Laatst nog…’

‘Oh ja!’, onderbrak hij me direct. ‘Mijn zoon is ook zo’n spraakwaterval!’ En daar ging hij weer.

Na twee uur kindercabaret gaf ik het op. ‘Zullen we de rekening vragen?’, vroeg ik met mijn meest opgewekte stem. ‘Ja, goed idee’, zei Jules, terwijl hij nog een verhaal over zwemles begon.

De volgende werkdag liep ik langs de kantine en zag ik hem zitten. Broodje tonijn, koffie die hij ongetwijfeld weer slootwater vond. Maar hij keek niet op. Sinds onze date hebben we elkaar op werk niet meer gesproken. Geen knikje, geen glimlach, niets.

Misschien maar beter ook. Ik wil best luisteren naar een leuk verhaal over kinderen, maar dan wel met iemand die ook vraagt naar die van mij. En, vooruit, die me niet in het weekend mentaal meeneemt naar zwemles en kerstvoorstellingen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

