Mama gaat op date: ‘Mijn zoon verstopte mijn pinpas tussen zijn speelgoed’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen.

Deze week het verhaal van Anette (39), die de rekening wilde splitten, maar plots zonder pinpas zat.

„Na drie jaar alleenstaand moederschap was ik het wel een beetje zat, in m’n Remi slapen in zo’n groot bed. Maar toen ik Stefan een paar maanden geleden tegen het lijf liep in de wachtruimte van de tandarts, had ik niet verwacht dat die ontmoeting uiteindelijk zou leiden tot een date. Het was zo’n moment dat je jezelf afvraagt of dit wel een goed idee is: praat je uit interesse of heb je gewoon honger naar sociaal contact? Maar goed, ik dacht, waarom niet? Dus twee weken na onze plotselinge kennismaking gingen we uit eten.

Het eten was goed, de gesprekken gingen lekker en ik voelde me ontspannen. We praatten over van alles: werk, onze favoriete boeken en reizen. De tijd vloog voorbij, dus de rekening kwam voor mij veel te snel. En voor ik het wist, pakte hij hem. Dit was het moment waarop ik mezelf had voorgenomen niet te veel in traditionele rolpatronen te vervallen. Want waarom zou ik altijd wachten tot de man betaalt? ‘Laten we het splitten’, zei ik meteen. Ik duwde mijn tas ietwat onhandig opzij en begon erin te rommelen, maar toen ik na drie keer checken nog steeds geen pinpas had gezien, werden mijn handen zweterig.

Waar was dat ding? Ik doorzocht mijn tas. En doorzocht. En doorzocht weer. De stilte tussen ons werd steeds ongemakkelijker, alsof er ergens een onzichtbare spanning in de lucht hing. Nog een keer door mijn tas. Geen pinpas.

Grabbelen

Toen schoot het me te binnen. Mijn zoontje had vanmiddag nog in mijn tas zitten grabbelen, maar ik was zo druk met alles dat ik niet goed in de gaten had wat er met mijn spullen gebeurde. ‘Tja, ik geloof dat de rekening dan toch voor jou is’, zei ik met een ongemakkelijke glimlach, mijn ogen vastgeklampt aan de tafel, om de schaamte te verbergen.

‘Het lijkt wel een beetje jouw eigen schuld, hè?’, zei hij met een knipoog. ‘Maar goed, ik betaal wel. Dit wordt een goed verhaal voor later.’ Gelukkig kon hij erom lachen, maar ik voelde me echt niet op mijn gemak. Hoezo had ik in vredesnaam niet gecontroleerd of mijn pinpas wel in mijn tas zat?

Bek van de krokodil

Toen ik eenmaal thuis was, ging ik meteen op zoek naar mijn pasje. Uiteindelijk vond ik hem in de bek van de plastic krokodil die mijn zoontje altijd meezeult. ‘Nog zo’n goed verhaal’, stuurde ik met een foto van de krokodil naar Stefan. Hij lachte, godzijdank. En onze vervolgdate werd meteen gepland. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en slaap ik niet meer in m’n eentje in dat grote bed. Zo was die ontbrekende pinpas toch nog ergens goed voor.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

