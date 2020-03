Finland voor derde maal op rij gelukkigste land ter wereld

Wanneer je even vrij bent van werk is er niets zo leuk als het land even ontvluchten voor een reisje. Of op je werk (in de pauze natuurlijk) misschien al over zo’n vakantie te mijmeren.

Denk aan ontspanvakanties, luxe reizen, of avontuurlijke reizen. Het is maar net waar je zin in hebt. Met name avontuurlijke reizen worden steeds populairder. Denk aan backpacken in Azië, bergbeklimmen in Zuid-Amerika of een roadtrip door Zuid-Afrika. Heb jij binnenkort vakantie en wil je al vroeg in het jaar een avontuurlijke reis maken, maar weet je niet waarnaartoe? Hier vindt je vier tips voor avontuurlijke reizen.