Wat moet je niet vergeten als je op wintersport gaat?

Het is weer tijd voor wintersportvakantie! Of je nu het carnaval wilt ontvluchten, of gewoon een echte sneeuwfanaat bent: de bergen, pistes en après-ski lonken. Tijd dus om in te pakken.

Ben je al klaar voor de reis naar een hopelijk wit landschap? Vóór de reis moet je natuurlijk proberen om niets over het hoofd te zien. Daarom helpen we je een handje met een lijstje zaken die je niet moet vergeten te regelen of mee te namen als je op wintersportvakantie gaat.

Identiteitsbewijs

De kans dat je op wintersportvakantie gaat in Nederland is gering, dus je komt al snel in het buitenland uit. Binnen Europa zijn we natuurlijk aardig gewend geraakt aan open grenzen en ben je je er ook minder van bewust dat je je moet kunnen identificeren. Wanneer je incheckt in het hotel, wil men vaak ook graag dat je identiteitsbewijs zijn. Snijd jezelf daarom niet in de vingers door er na vertrek achter te komen dat je je paspoort of ID-kaart niet bij je hebt, want dat levert alleen maar stress op. By the way, altijd dat ding bij je hebben is natuurlijk nog beter.

Voldoende daglenzen

Draag je lenzen, vergeet deze dan niet mee te nemen. Skiën met een bril en daarover een skibril is immers bepaald niet comfortabel. Als je enkel lenzen hebt, is het al helemaal belangrijk dat je er voldoende meeneemt. Gebruik je daglenzen, bestel ze dan op tijd bij en vergeet ze niet in te pakken. Heb je maandlenzen of harde contactlenzen, dan zou het fijn zijn als je een reservepaar hebt voor het geval er iets met je lenzen gebeurt.

Een goede verzekering

Van de helling afgaan op de lange latten of een snowboard is gaaf, maar er kan ook van alles fout gaan, al dan niet door je eigen schuld. Wanneer je een ongeluk krijgt en medische hulp nodig hebt, dan kun je maar beter het noodlot niet tarten en zorgen dat je hier goed voor verzekerd bent. De basisverzekering van je zorgverzekering dekt kosten voor spoedeisende hulp tot aan het Nederlandse tarief. De kosten die niet door je zorgverzekering worden vergoed, kunnen vergoed worden vanuit een reisverzekering. Maar dan moet je wel de aanvullende dekking medische kosten of wintersportdekking hebben afgesloten, anders betaal je deze kosten alsnog zelf. Het verplichte eigen risico van jouw zorgverzekering wordt ook vergoed door de reisverzekering als je medische kosten hebt meeverzekerd. Repatriëring valt doorgaans ook onder de dekking van een reisverzekering. Is door jouw schuld een andere wintersporter betrokken geraakt bij het ongeluk? Dan kunnen de medische kosten van deze persoon op jou worden verhaald. Om dit gedekt te hebben, heb je een aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Wasservice

Onder jouw skibroek, jas en schoenen kan het aardig gaan broeien wanneer je de hele dag met fysieke inspanning bezig bent. Dat is zeker het geval wanneer het zonnetje er flink bij schijnt, wat helemaal niet ongewoon is tijdens de wintersport. Houd er dus rekening mee dat je hetgeen je onder je skikleding draagt misschien zelfs al de dezelfde avond bij het diner niet meer kunt dragen omdat het nat is en naar zweet ruikt. Neem dus of voldoende onderkleding mee om regelmatig te kunnen wisselen, of check of jouw accommodatie de mogelijkheid biedt om een was te doen. Sommige vakantiehuisjes hebben een wasmachine, en sommige hotels hebben een wasservice. Dit kan je een hoop bepakking schelen.

Voorbereiden op winterse omstandigheden onderweg

Ga je met de auto naar een wintersportgebied? Houd er rekening mee dat hoe dichter je in de buurt komt, hoe meer winters de omstandigheden op de weg zullen zijn. Dat betekent dat je op winterbanden moet rijden en sneeuwkettingen bij je moet hebben. Daarnaast moet je ook rekening houden met files in koude omstandigheden. Er gebeuren op gladde wegen nu eenmaal meer ongelukken en veel mensen trekken tegelijkertijd naar de besneeuwde bergen. Zorg dus dat je voor iedereen een deken in de auto hebt en dat er voldoende eten en drinken is om een langere periode van oponthoud op een snelweg door te kunnen komen. Zorg ook voor een oplader in de auto voor je telefoon, zodat je in geval van nood om hulp kunt bellen. Houd ook rekening met verplichte items zoals veiligheidshesjes die je in andere landen wellicht verplicht in je auto moet hebben. Check hiervoor de website van de ANWB.

