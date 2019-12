Waarom je het Amsterdam Light Festival moet zien

Met Kerstmis voor de deur is er van alles te doen in Amsterdam. Niet te missen momenteel: het Amsterdam Light Festival.

Dat onze hoofdstad niet alleen populair is bij Nederlanders, maar ook bij buitenlandse toeristen is te zien aan de groei van het aantal toeristen in Amsterdam. Grote kans dus wanneer je in december van plan bent om naar het gezellige Mokum te gaan, het er aardig druk kan zijn. Laat dat gegeven je in ieder geval niet ontmoedigen, want juist in het winterse seizoen is er veel te beleven in de stad. Van schaatsen op de schaatsbaan op het Museumplein of met een beetje geluk op de grachten tot aan heerlijke glühwein drinken bij een van de kraampjes op het Rembrandtplein. Ook leuk: bezoek het Amsterdam Light Festival en laat je verrassen door diverse lichtkunstwerken. In dit artikel geven we je enkele redenen waarom je deze winter absoluut het Amsterdam Light Festival moet bezoeken.

Prachtige kunstwerken te bekijken

De grootste reden waarom het een aanrader is, is omdat er ook dit jaar weer verschillende prachtige lichtkunstwerken te bekijken zijn. In het oostelijke deel van de stad kun je door middel van een wandelroute of een bootroute allerlei kunstige stukken bekijken die met behulp van verlichting zijn samengesteld. Het thema van dit jaar is Disrupt! en moeten de wandelaar, fietser en andere voorbijgangers shockeren en wakker schudden, maar dan op de goede manier. De mensen achter het festival hebben er dit jaar alles aan gedaan om de toeschouwer te ‘ontregelen’, om ze na te laten denken over actuele vraagstukken in de vorm van lichtkunst. Denk hierbij aan de klimaatcrisis, conflicten, machtsverhoudingen en meer zonder dat het deprimerend wordt. Sterker nog: de kunstwerken zijn indrukwekkend en juist daarom meer dan het bezoeken waard.

Amsterdam bekijken vanaf een andere kant

Daarnaast is het Amsterdam Light Festival een bezoek waard, omdat je op deze manier een totaal andere kant van de stad te zien krijgt. Misschien kom je bij een bezoekje aan de hoofdstad normaal gesproken helemaal niet in dit oostelijke deel van Amsterdam en ontdek je op deze manier compleet nieuwe hotspots en mooie plekjes. De stad is natuurlijk sowieso bijzonder om in winterse sferen te zien: de verlichte grachten zien er misschien in het donker nog wel mooier uit dan in het daglicht. Wat ook leuk is, is om de kunstwerken vanaf een rondvaartcruise over de Amsterdamse grachten te bekijken. In samenwerking met het Amsterdam Light Festival zijn diverse tours en pakketten te boeken en uiteraard kun je ook gewoon bij de plaatselijke rederij terecht. Met een boot de kunstwerken bekijken, maakt het geheel nog mooier. De vaarroute voor het festival is 5,8 kilometer lang. Besluit je toch liever om te gaan wandelen? De aangegeven wandelroute is 6,3 kilometer.

Winterse pret in Amsterdam

Natuurlijk is er in de winter nog veel meer te ondernemen in Amsterdam. Naast het Amsterdam Light Festival kun je hier de winter op diverse manieren vieren. Struin lekker over de vele grachten en geniet van de mooie gebouwen en honderden bruggen. Of huur een fiets en ontdek nog veel meer van de stad dan wanneer je alleen in het centrum wandelt. Neem je schaatsen mee of huur een paar schaatsen bij het Museumplein. Tot en met 2 februari 2020 kun je hier pirouettes draaien op je schaatsen, chocolademelk drinken met je vrienden of gewoon uren turen naar andere schaatsers. In RAI Amsterdam vind je dit jaar het Amsterdams Winterparadijs in de kerstvakantie. Hier kun je naast schaatsen zelfs tuben, curlen, zweven, ijsracen en langlaufen. Natuurlijk staat er ook een après-skibar voor je klaar.

Praktische informatie

Kortom: genoeg redenen om in de winter en/of in de kerstvakantie een bezoekje te brengen aan de hoofdstad. Het Amsterdam Light Festival is tot en met 19 januari 2020 te bezoeken. De wandelroute is volledig gratis. Er zijn maar liefst 30 kunstwerken te bewonderen die op een bijzondere manier in het Amsterdamse stadsbeeld zijn opgenomen. Iedere dag tussen 17.00 en 23.00 uur zijn de kunstwerken verlicht, behalve op Oudjaarsavond. Dan kun je de kunst bekijken tot en met 20.00 uur. Boottours en andere tours rondom het Amsterdam Light Festival zijn al te boeken vanaf 20 euro per persoon. Bekijk hier de aftermovie van het Amsterdam Light Festival 2018/2019 voor een beetje voorpret.