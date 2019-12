Vijf kampeertrends voor 2020

Tent mee en weg! Ja, kamperen doen we hartstikke graag en vaak. Voor al die Nederlanders die er zo van houden: dit zijn de kampeertrends 2020.

Gezellig met je camper door Europa roadtrippen, je tent uitgooien op een knusse natuurcamping of het boeken van een bijzonder vakantiehuisje; er zijn diverse manieren om van het kampeerleven te genieten. Hoewel de basis van kamperen er altijd is onder de Nederlanders, zijn er ieder jaar trends binnen deze manier van vakantie vieren. Ook voor 2020 spotten we allerlei te gekke kampeertrends die je niet mag missen wanneer je regelmatig met je caravan, camper of tent op pad gaat.

Het aanschaffen van een camper

Campers blijven uitermate populair. In de afgelopen tien jaar in het aantal campers in Nederland verdubbeld. Wat hierbij opvalt, is dat we allang niet meer voor de standaard nieuwe camper gaan. Hoe handig en multifunctioneel zo’n compleet nieuwe camper ook is: echte charme of romantiek heeft zo’n kampeermiddel niet. Steeds vaker kiezen Nederlanders voor een buscamper. Denk hierbij aan een retro Volkswagen Bus of een andere oude bus die volledig is omgebouwd tot camper. Het voordeel van zo’n camperbus is dat je alles met gemak mee kunt nemen. Ook is de camper het perfecte kampeermiddel voor mensen die van camping naar camping willen gaan. Je hebt namelijk binnen enkele minuten de wagen al gereed voor vertrek gemaakt. Ideaal.

Bijzondere overnachtingen zijn helemaal van nu

Daarnaast is kamperen allang niet meer zoals het vroeger was. Waar we vroeger alleen met een tentje en een matje inclusief slaapzak op pad gingen, vallen iets luxere accommodaties in de natuur vandaag ook onder het back to basic kamperen. Zo zagen we de opmars van bijzondere overnachtingen in 2019 al; de verwachting is dat deze trend zich in 2020 nog veel meer zal ontwikkelen. Hierdoor zijn ook steeds vaker mensen die in eerste instantie niet dachten dat ze van kamperen hielden meer in de natuur te vinden. Het wakker worden in een bed in een boomhut, het slapen op een vlot op het water of het overnachten in een oude pipowagen: je kunt het zo gek niet verzinnen of het kan. Zowel in als buiten Nederland vind je vandaag de dag allerlei bijzondere accommodaties in de natuur, waar je met of zonder luxe heerlijk kunt slapen.

Winterkamperen is hip

Deze trend is voor de diehards: winterkamperen. Ook winterkamperen is niet iets nieuws in ons land. Toch zien we het de laatste jaren vaker gebeuren onder de kampeerders. Misschien omdat men beter voorbereid is op winterkamperen met de nodige kwalitatieve spullen of wellicht omdat de rust in de winterse natuur mensen uit de stad lokt om totaal te ontspannen. Wat het ook is: kamperen in de winter is iets bijzonders wat meer en meer Nederlanders lijken te ontdekken. Als beginnende winterkampeerder kun je in Nederland al op diverse kampeerterreinen terecht die ook gewoon in het koude seizoen geopend zijn. Onze tip? Kies een camping uit waar je een vuurtje mag stoken zodat je in ieder geval lekker warm de avond doorkomt. Neem ook voldoende laagjes kleding mee en bovenal: geniet!

Daktent op een camper of auto

Een andere kampeertrend voor 2020 is de daktent. Misschien heb je zo’n tent al eens bij andere kampeerders gezien en werd je direct verliefd. Dat snappen we helemaal, want een daktent is een bijzondere tent die je bovenop het dak van je 4x4, busje of camper plaatst. Hiermee bespaar je ruimte en tijd: de daktent is namelijk binnen no time uitgeklapt en zit al vast op je auto wanneer je onderweg bent naar je kampeerplek. Door de hoogte van een daktent slaap je koel en lig je comfortabel. Daarom is een daktent een absolute aanrader wanneer je naar warmere landen gaat of wanneer je in Nederland in de zomer kampeert. De meeste daktenten passen op ieder soort auto. Ze worden in verschillende soorten budget verkocht, waardoor er voor ieder kampeer budget een daktent beschikbaar is. Je kunt in eerste instantie eens een daktent huren om te kijken of het aanschaffen ervan voor jou een goede investering is.

Mooi spullen voor kamperen

Tot slot een kampeertrend die helemaal past in deze tijd: mensen kiezen liever voor mooie kampeerspullen dan voor de basics. Zoals we hierboven beschreven is kamperen allang niet meer alleen back to basic gaan. Je kunt een groot liefhebber zijn van de natuur, maar alsnog wel met fijne, comfortabele spullen in de natuur willen zijn en slapen. Dat betekent dat mensen ook meer spullen meenemen tijdens hun kampeertrip dan vroeger. Denk hierbij aan hip servies, dure koffiemokken die onverwoestbaar zijn, percolators, comfortabele stoelen met (fake) dierenvachten erin, houten tafels en andere designproducten. Het oog wil tegenwoordig ook wat wanneer het om kamperen gaat - misschien is dat wel de meest opvallende kampeertrend van 2020 te noemen.