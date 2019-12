Op vakantie naar Spanje: 5 onontdekte plekken

Spanje behoort tot een van de populairste vakantiebestemmingen onder de Nederlanders. Veel kennen we van het prachtige land, maar zijn er nog pareltjes van onontdekte plekken?

Spanje heeft een indrukwekkende kustlijn, de zon schijnt er (bijna) altijd en het is er ook nog eens een stuk goedkoper dan in Nederland. Nadeel is wel dat veel toeristen voor hun vakantie naar Spanje dezelfde bestemmingen kiezen. Met als gevolg dat massatoerisme op veel plekken in Spanje permanent aanwezig is. Gelukkig zijn er ook nog plekjes waar je rond kunt lopen zonder in het Nederlands aangesproken te worden. Welke plekjes zijn dat? Vijf onontdekte plekken in Spanje op een rij.

1 Trevelez | Andalusië

We trappen af met een unieke bestemming in het zuiden van Spanje. Het dorpje Trevelez is namelijk het hoogstgelegen dorp van het land. Het hoogste gedeelte van het dorp ligt namelijk op 1600 meter hoogte. Het dorp ligt in de Alpujarravallei, aan de voet van de Sierra Nevada. In de omgeving kun je prachtig wandelen en ’s winters kun je hier zelfs skiën. Het strand ligt op een uurtje rijden, dus zelfs dat is te doen.

2 Isla de Tabarca | Valencia

Op de tweede plek staat het eiland Isla de Tabarca. Dit is het grootste bewoonde eiland van de provincie Valencia. Er wonen slechts dertig mensen. Vroeger werd dit eiland voornamelijk gebruikt door piraten, maar vandaag de dag is het een prachtige plek met een kalm vissersdorp. Het dorp wordt omheind door een grote verdedigingsmuur en de zee om het eiland heen is helderblauw. Je kunt het eiland bereiken met de ferry vanaf Alicante. Waar Alicante overspoeld wordt door toeristen, is het op Isla de Tabarca heerlijk rustig.

3 Peratallada | Catalonië

Wanneer je aan de Costa Brava denkt, dan denk je waarschijnlijk aan voor sommigen helse oorden als Lloret de Mar en Salou. Catalonië heeft echter veel meer te bieden, ook aan de beroemde kust. Het dorpje Peratallada is hier een voorbeeld van. Dit Middeleeuwse dorpje is door de eeuwen heen goed bewaard gebleven. Het lijkt hier echt alsof de tijd honderden jaren heeft stilgestaan. Denk aan knusse, smalle straatjes, monumentale gebouwen en vele kunstgalerijen. Vergeet ook vooral niet te genieten van een ‘clarita’, een lokale specialiteit: bier aangemengd met een beetje limonade.

4 Los Caños de Meca | Andalusië

Een rustig en onaangetast strand vinden in Spanje is een flinke opgave, al helemaal aan de zuidkust. Veel plekken zijn volgebouwd met appartementen en hotels. Er zijn gelukkig nog steeds stranden waar je heerlijk kunt genieten van de zee én de natuur. Bij Los Caños de Meca vind je zulke stranden. Aan de Costa de la Luz ligt dit kleine, maar gezellige dorpje. Je vindt er logischerwijs strand, maar ook stukken met ruige rotsen en kliffen.

5 Lastres | Asturië

De Noordkust van Spanje is een stuk rustiger dan bijvoorbeeld de Costa Brava, de Costa Blanca of de Costa del Sol. Lastres is een pittoresk kustdorpje aan de Asturische kust. Het dorpje is erg gezellig en relatief toeristisch voor deze regio. Massatoerisme vind je hier nog niet. Aanraders zijn het bezoeken van het uitzichtpunt van San Roque, een wandeling maken door de vissershaven en zeevruchten eten in een van de vele restaurants.