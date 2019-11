Onvergetelijke ervaringen haal je op in Zuid-Afrika

Ho, een olifant! Even remmen maar. Rijden in een open jeep door de adembenemende natuur in een park en dan plotseling oog in oog ‘staan’ met een leeuw, giraffe of neushoorn. Dat zijn ervaringen die je nooit zult vergeten. En: je doet ze op op nog geen halve dag reizen: Zuid-Afrika, land van wildlife & nature.

Vele Nederlanders hebben het op hun bucket list gezet. Genieten van de flora en fauna van Zuid-Afrika, van natuur en dieren die we in eigen land nooit zullen zien. Ben jij misschien zo’n reiziger die een trip naar Zuid-Afrika absoluut op z’n moet-ik-absoluut-nog-doen-lijst heeft staan? Voor die toekomstige vakantiegangers heeft het Zuid-Afrikaans Verkeersbureau (South Africa Tourism) een leuke quiz opgezet. Zuid-Afrika heeft ontzettend veel te bieden, voor totaal verschillende mensen. Je kunt nu checken wat voor Zuid-Afrika-bezoeker jij bent.

Uurtje tijdverschil

Zuid-Afrika heeft héél veel moois te bieden. Denk aan Robbeneiland, denk aan Kaapstad, culinair genot en cultuur. In dit artikel gaan we in op een vakantie vol dieren in het wild en de natuur. Je kunt die vakantie overigens zonder jetlag beginnen, want het tijdsverschil met Nederland is maar een uur. En dan? Genieten van gevarieerde landschappen, wilde dieren ontmoeten in hun natuurlijke habitat en – neem ook daar de tijd voor – het opsnuiven van een rijke cultuur. Mensen die al zijn geweest, zullen niet tegenspreken dat Zuid-Afrika zich een van de meest fascinerende en betoverende landen ter wereld mag noemen. Daarom: vijf tips voor een onvergetelijk avontuur.

1 Wildlife spotten, dé parken

Ga je echt voor die Big Five (olifant, leeuw, neushoorn, buffel en luipaard), dan zijn de mooiste wildparken om te bezoeken.

Kruger Nationaal Park: de bekendste. Het park heeft een oppervlakte van 20.000 km2 (!) en de grootste variëteit aan dieren op het continent Afrika.

Hluhluwe-Imfolozi: op 280 kilometer ten noorden van Durban vind je het oudste natuurpark van Afrika. Dit is het enige park in de provincie KwaZulu Natal waar je de big five kunt tegenkomen.

Op safari in Zuid-Afrika: en dan sta je opeens oog in oog met twee neushoorns.

Timbavati Game Reserve: park dat grenst aan het Kruger Park (het wild beweegt zich vrij tussen de twee). Bijzonder is dat je hier witte leeuwen kunt zien. Ze werden ontdekt in de jaren ’70 en verdwenen lange tijd, maar zijn sinds 2006 in ‘Timbavati’ terug.

Madikwe Game Reserve: minder bekend, maar juist daarom misschien een bezoek waard. Deze verborgen parel wordt beschouwd als een van de mooiste beschermde gebieden van Zuid-Afrika. Dagtoerisme is er niet, wel safari’s mét overnachting.

Addo Elephant Park: vergeet even de Big Five, want Zuid-Afrika biedt ook de Big Seven! Het Addo Park werd ooit aangelegd om olifanten te beschermen, maar inmiddels zijn ook de leeuw, neushoorn, buffel, luipaard te zien. Stap dan weer in de auto, want op nog slechts een uurtje rijden zijn de walvis en witte haai te zien.

2 Wildlife spotten, maar dan anders

Wildlife spotten kan nóg mooier zijn dan die hemelse safari die je thuis in je hoofd hebt.

Grootbos: in privéwildreservaat Grootbos slaap je in een eco-lodge die zijn weerga niet kent. Boek hier een tour om de marine big 5 te zien: de grote witte haai, pinguïn, walvis, zeehond en dolfijn. Het reservaat ligt in Cape Floral Kingdom, rijk aan meer dan achthonderd plantensoorten en duizend jaar oude melkbomen.

Tswalu: Zuid-Afrika’s grootste privéwildreservaat, gelegen in het zuidelijke deel van de Kalahari. Het resort biedt ongekende vijfsterrenluxe. Zo krijg je bij het inchecken je eigen gids en jeep toegewezen, zodat je wanneer en waar jij wilt op pad kunt. Je spot hier de Kalahari-leeuw, de zwarte neushoorn en het schuwe aardvarken. Een ander hoogtepunt: de vele tamme stokstaartjes.

Heb je wel eens naast een giraffe gezeten?

Nkorho Bush Lodge: Nkorho is een kleine, no-nonsense lodge in het wildreservaat Sabi Sand die geweldige én betaalbare safari’s organiseert. Je logeert hier in chalets die ruimte bieden aan maximaal twaalf gasten. ’s Avonds prik je een vorkje mee rond het kampvuur. De kans op luipaarden spotten is hier groot.

Sabi Sabi Earth Lodge: zoals de naam al doet vermoeden, ligt ook deze lodge in Sabi Sand Game Reserve. Waar de Nkorho Bush Lodge juist betaalbaar is, kun je hier uitgaan van luxe, luxer, luxest. Bonus: dieren spotten kan vanuit bad.

3 Roadtrip door Zuid-Afrika

Uitgebreide playlist opstellen, route uitstippelen, jezelf instellen op links rijden en gaan. Er gaan heel weinig dingen boven een roadtrip door Zuid-Afrika. De meeste mensen beginnen hun tour in Kaapstad of Johannesburg. Als je in het indrukwekkende Johannesburg start, begin je in de drukte. Wil je daar je vakantie beginnen en dan eindigen in het relaxte Kaapstad, met z’n prachtige stranden? Of wil je juist in Kaapstad het gaspedaal intrappen en andersom rijden? Hoe dan ook, één ding is zeker: je rijdt door ‘s werelds mooiste natuur en langs ‘s werelds mooiste stranden. Een tip is de Garden Route, een onder Nederlanders populaire trip per huurauto (selfdrive).

Roadtrip: rijden door 's werelds mooiste natuur.

4 Oog in oog met haaien

In Zuid-Afrika vind je het avontuur ook onder water. Dyer Island, op een klein half uurtje varen van Gansbaai, is een van de beste plekken om met witte haaien te zwemmen. Journalist (onder meer Metro) en Zuid-Afrika-kenner Ilja Post was vroeger als de dood voor haaien. In ‘Shark Alley’ ging hij kopje onder in een kooit en maakte zijn angst voor deze intelligente dieren plaats voor bewondering.

5 Hiken

In een land met zoveel hoogte en zoveel natuur, is hiken een uitgelezen tip. Dit zijn enkele favoriete hikes.

Platteklip Gorge: flinke klim op de Tafelberg, met fantastische uitzichten als beloning. Terug kun je eventueel met de kabelbaan.

Lion’s Head (Leeuwenkop): ook een klim op de Tafelberg, maar minder toeristisch en redelijk gemakkelijk. De snelle route leg je binnen een uur af om jezelf vervolgens met een prachtig 360 graden uitzicht op Kaapstad en de Tafelberg zelf te belonen.

Devil’s Peak (Duivelsberg): groener dan groen en onnoemelijk mooie rotsformaties; dat alleen al is de wandeling meer dan waard. Je kunt een van de drie routes omhoog kiezen.

'Even uitrusten' bij het hiken in Zuid-Afrika.

Hike in de Drakensbergen: Wandel je in het noordoosten van Zuid-Afrika door de Drakensbergen, dan hike je ‘zomaar’ door een gebied dat sinds 2000 op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. De Drakensbergen zijn ruig, maar desondanks perfect om te voet te verkennen. Wil je net iets sneller vooruit, dan is de omgeving ook goed per mountainbike te bezichtigen.

Chapman’s Peak: met deze wandelroute tussen Houtbaai en Noordhoek ben je wel twee of drie uurtjes zoet en dat is verre van een straf. Wandelend door de natuur kijk je uit op de machtige golven die op de kustlijn beuken.

Wil je meteen meer weten? Kijk dan snel op Watisjousuidafrika.nl (kopje 'natuur en wilde dieren').