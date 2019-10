Vier van de leukste steden tijdens de herfstvakantie

Trek je warme jas maar weer aan, neem een gevulde portemonnee mee en bereid je voor op warme chocolademelk, lekkere high tea’s en shoppingsessies. De herfstvakantie staat voor de deur en je hoeft absoluut niet het land uit om een heerlijke vakantie te beleven.

In Nederland vind je namelijk genoeg te gekke steden die je binnen één of meerdere dagen met de trein kunt ontdekken. Het enige wat jij hoeft te doen is een goed humeur meenemen, de trein in te stappen en te genieten van een dagje weg. Extra mooi meegenomen is dat de NS in dit soort periodes vaak stunt met goedkope treinkaartjes waardoor je trip helemaal niet duur hoeft te zijn. In dit artikel geven we je enkele tips voor leuke steden in Nederland die je in de herfstvakantie kunt bezoeken.

Utrecht op z’n mooist. / Jonne Mäkikyrö | Unsplash

Wandel langs de grachten van Utrecht

Een absolute must visit tijdens je herfstvakantie is Utrecht, dé stad die voor de meesten in Nederland het meest centraal ligt en dus gemakkelijk te bezoeken is. Zodra je met de trein aankomt op Utrecht Centraal kun je direct door wandelen naar het vernieuwde Hoog Catharijne. Hier kijk je tegenwoordig echt je ogen uit; het overdekte winkelcentrum lijkt totaal niet meer op hoe het was en dat is een goed teken. Hier alleen al kun je uren shoppen zonder dat je ook maar een glimp van de binnenstad hebt gezien. Daarom raden we het aan om misschien zelfs een nachtje te slapen in een van de vele hotels of Airbnb’s die de stad rijk is. Flaneer over de Oudegracht, drink een biertje bij het oude biercafé Kafé België, reserveer een high tea bij de Bakkerswinkel en smul van een broodje bij de welbekende kraam van Broodje Ben. Ook leuk: boek een tour en beklim de Dom of huur een kano en ontdek de stad vanaf het water. Kortom: genoeg te doen in de Domstad.

De Binnendieze in Den Bosch. / Bob van Aubel | Unsplash

Bossche bollen eten in Den Bosch

De hoofdstad van provincie Brabant is ook zeker een bezoekje waard: Den Bosch kent hele leuke plekjes, winkels en restaurants waar je tijdens een dagje weg heen kunt. Een bezoek aan Den Bosch is uiteraard niet compleet zonder een echte Bossche bol, die je natuurlijk haalt bij dé Bossche bollen verkopen van de stad: Banketbakkerij Jan de Groot. Hiermee kun je zelfs je dag beginnen, aangezien de bakkerij aan de Stationsweg te vinden is. Cultuur snuiven is zeker een mogelijkheid in Den Bosch: wandel langs het Stadhuis op de Grote Markt en breng een bezoekje aan Bastion Oranje waar verdedigingswerken uit 1634 te vinden zijn. Liever even shoppen en ronddrentelen door de straten van de stad? Ook daarvoor is Den Bosch de perfecte stad: voor bijzonder design ga je naar Social Label, platenliefhebbers scoren hun vinyl bij Maestro’s Recordcafé en de grotere ketens vind je aan het Bossche Kwartier en aan de Verwersstraat. Drink een kop koffie bij Coffeelab of Crème Coffee and Pastry en geniet van een heerlijke herfstdag.

Deventer in prachtige kleuren. / Bart Ros | Unsplash

Shoppen in Deventer

Je hoeft allang niet meer helemaal naar Amsterdam om een leuk dagje uit te hebben. Wist je dat Deventer ook een hele knusse stad is om een dagje te vertoeven? Begin je dag met een wandeling door de schilderachtige straatjes van de stad en een kop thee bij Tearose, een Schots en Engels georiënteerde lunchroom die precies in die stijl is aangekleed. Vervolgens wandel je even langs de Deventer Koekwinkel, want een bezoek aan Deventer is niet compleet zonder een echte Bussink Deventer Koek. Het historische stadscentrum is alleen al de moeite waard om te bezoeken: bezoek bijvoorbeeld de Grote of Lebuïnuskerk met zijn indrukwekkende toren, het fraaie historische stadhuiscomplex, het Bergkwartier en wandel door naar de Broederenkerk. Leuk extraatje: bij de VVV van Deventer kun je diverse stadswandelingen boeken onder begeleiding van een ervaren gids. Hop je daarna zo de kroeg of een gezellig restaurant in om nog even na te genieten van een heerlijke dag in Deventer.

Friezin Mata Hari als beeld in Leeuwarden. / Koen van Weel | ANP

Bezoek Leeuwarden in twee dagen

Tot slot raden we Leeuwarden aan voor je citytrip in de herfst. Leeuwarden is een ontzettend leuke stad waar je zeker twee dagen voor uit kunt trekken. Boek een nachtje in een heuse oude gevangenis: Alibi Hostel is omgetoverd tot een unieke hostel waarbij je kunt slapen in echte cellen. Begin je dag met een beklimming van de Oldehove, de oude kerktoren die ietwat scheef staat. Vanaf de toren heb je met helder weer zelfs uitzicht tot aan de Waddeneilanden! Nu je toch in Friesland bent en twee dagen in Leeuwarden vertoeft heb je zeker tijd om het Frieser Museum te bezoeken, waar je meer leert over de geschiedenis van Friesland, fierljeppen en de Elfstedentocht. Sluit de middag af met een tochtje over de grachten van Leeuwarden waarna je aanschuift bij een van de knusse restaurants in de stad. In de Nieuwestad kun je goed shoppen bij boetiekjes en winkels van grotere modemerken. Naast het hostel in de Blokhuispoort gevangenis vind je het gezellige Café de Bak waar je heerlijk na kunt borrelen na een geslaagde dag Leeuwarden.