Dit hebben alle vakantieparadijsjes in Griekenland met elkaar gemeen

Nederlandse toeristen weten Griekenland aardig te vinden en dit is ook helemaal niet gek. Het land telt maar liefst 6000 eilanden waarvan er 227 bewoond zijn. En nou denk je bij Griekse eilanden al gauw aan de grote jongens zoals Kreta en Rhodos, maar hiermee doe je het vakantieland echt tekort.

Vanuit Nederland kan je in ongeveer 3,5 uur op een van de honderden vakantieparadijsjes in miniatuurvorm zijn. Klein maar fijn, dat is wat eilanden zoals Corfu, Zakyntos, Kos, Samos, Mykonos en Santorini allemaal typeert. En hoewel ze natuurlijk allemaal anders zijn, hebben ze ook van alles gemeen! Hier zijn tien dingen die je op in deze subtropische archipel kunt beleven.

Zakynthos, Griekenland.

1. Zonnen

Een goede zonvakantie is natuurlijk pas echt compleet met zon en zomerse temperaturen. In dat opzicht zit je in Griekenland helemaal goed. Lekker bakken aan het strand in maanden waarop je in Nederland allang met een winterjas over straat moet lopen. Het zonnetje schijnt tussen de 2500 en 3000 uur per jaar op de eilanden. Zegt dit aantal je niet zoveel? Nederland moet het doen met een schamele 1500 tot 1550 uren zonneschijn per jaar.

Het Middellandse zeeklimaat zorgt ervoor dat het eigenlijk het hele jaar door prettig vertoeven is. Liefhebbers van de warmte zitten gebakken in de zomermaanden, maar ook in oktober is het hier nog steeds een aangename 22 tot 24 graden. Eigenlijk kan je dus van april tot en met oktober op het strand liggen om lekker te zonnebaden. Voor wie niet houdt van winter, zijn de eilanden eveneens een uitkomst. Door de gematigde invloed van het warme zeewater wordt het op de Griekse eilanden nooit kouder dan een graad of 13, 14 overdag. En dat in januari!

Kreta, Griekenland. / Unsplash

2. Lekker eten

Veel mensen beweren van lekker eten te houden, maar de Grieken menen dit ook écht. Dit zie je terug in hun zeer rijke eetcultuur. Wat je voorkeur ook is, de nationale keuken heeft voor ieder wat wils. Door de ligging aan de oostkant van het Europese continent is een magische mix ontstaan tussen de traditionele mediterrane gerechten zoals we die kennen uit Spanje en Italië, de voorliefde voor vlees uit de Balkan en de verfijnde smaken uit het Midden-Oosten. Die allemaal hun inspiratie haalden uit...? Griekenland natuurlijk. Het resultaat? Een unieke menukaart om je vingers bij af te likken.

Souvlaki, gyros en moussaka zijn de bekendste gerechten en worden over de hele wereld in restaurants geserveerd. Maar wie denkt dat de Griekse keuken alleen maar uit overheerlijk vlees bestaat, komt bedrogen uit. Ze zijn ook meesters in het bereiden van heerlijke verse vis en hebben ook voor de vegetariërs een uitgebreid scala aan soepen, gebakken groentes en rijstgerechten in de aanbieding. Beetje tzatziki erbij?

3. Rondtoeren

Het leuke aan een korte vakantie op een klein eiland is dat je het hele eiland ook daadwerkelijk kan zien. Een rondreisje is op nagenoeg ieder kleiner Griekse eiland prima te doen. Meestal is een scooter hiervoor het ideale voertuig, zo ben je snel van A naar B terwijl je je haren laat wapperen in de verkoelende lucht. Fietsen kan natuurlijk ook, maar de meeste eilanden zijn behoorlijk heuvelachtig waardoor een goede mountainbike en goede conditie geen overbodige luxes zijn.

Toch zijn er ook eilanden die minder bergen hebben. Het eiland Kos is hier een uitstekend voorbeeld van. Dit eiland is ideaal om fietstochtjes te maken zonder bolletjestrui om je schouders. Je kunt overal een fiets huren voor een fijne prijs en het eiland heeft zelfs speciale fietspaden aangelegd zodat het voor de tweewielers aangenaam vertoeven is. Wel zo prettig omdat met je fiets door het chaotische Griekse wegverkeer te manoeuvreren niet bepaald goed is voor je cortisolgehalte.

Mykonos, Greece.

4. Landschapen

Witte zandstranden, imposante heuvellandschappen, adembenemende snorkelspots, woeste rotspartijen en glooiende bossen. De Griekse eilanden hebben het allemaal met elk zo hun eigen kenmerken. Geen eiland is natuurlijk hetzelfde en dit zie je ook terug in de variatie van de landschappen. Hou jij van de bergen van Chios? Of ben jij toch meer van de wandelingen door het oerbos van Ikaria?

Elk eiland is zijn eigen kleine habitat en dit zie je dan ook terug in de diersoorten die er voorkomen. Grote zoogdieren zijn hier afwezig, dit zorgt ervoor dat andere soorten de mogelijkheid hebben om te floreren. Landschildpadden, kameleon, hagedissen en gekko's vertoeven er bijvoorbeeld uitstekend. Voor de vogelaars is Lesbos een zeer geliefde bestemming, hier komen maar liefst 350 soorten voor, waaronder een aantal overwinteraars en flamingo's. Olijfbomen staan er gewoon aan de kant van de weg. Corfu staat bekend als het olijvenparadijs. Op dit eiland staan er maar liefst 3 miljoen!

Olijvenbomen op Corfu, Griekenland. / Unsplash

5. Zoveel historie

Terwijl wij hier 3000 jaar geleden nog in karige hutjes woonden en met speren op jacht moesten naar everzwijnen om in leven te blijven, waren ze in het oude Griekenland hun tijd ver vooruit. De historie van Griekenland is zo uitgebreid, dat zo'n kort verhaaltje dit tekort doet. Laten we het erop houden dat de literatuur, taal, wiskunde, filosofie, religie, wetenschap, wiskunde en architectuur nooit op deze wijze waren ontwikkeld als het Oud-Griekse rijk niet had bestaan.

En niet alleen in ons dagelijks leven, ook op de Griekse eilanden zelf barst het van de historie. 3000 jaar beschaving heeft namelijk een ware snoepwinkel voor liefhebbers van archeologische ontdekkingen veroorzaakt. En deze opgravingen zijn voor iedereen te bezoeken, de Grieken zijn erg trots op hun historie. Athene was - en is - natuurlijk nog steeds de hoofdstad, maar ook op de eilanden gingen de locals destijds naar amfitheaters, tempels en badhuizen. En sommigen hiervan staan nog steeds als een huis.

Wil je nog een leuk feitje over de invloed van de oude Grieken? Dit platform heet 'Metro'. Naast het feit dat dit de grootste krant op aarde is, wordt het eveneens wereldwijd gebruikt als term voor smalspoorverbindingen in grote steden. Dit is overgenomen van de Fransen die in het begin van de 20ste eeuw het stedelijke spoorwegnet van Parijs omdoopten tot Chemin de Fer Métropolitain. Het woord metropolé werd daarvoor gebruikt als aanduiding van een grote stad. Dit woord hebben de Fransen weer van het Griekse woord μητρόπολις (metropolis). De letterlijke vertaling hiervan is 'moeder', 'stad' ofwel: hoofdstad.

6. Cultuur opsnuiven

Al die historie heeft Griekenland gebracht waar het nu staat en dit zie je ook nog terug in hoe het dagelijkse leven er op de eilanden aan toe gaat. Het gebied was in het verleden onderdeel van het Romeinse, Byzantijnse en Ottomaanse Rijk en al deze tijdperken hebben het moderne Griekenland tot een culturele lappendeken met ook heel veel unieke eigen elementen gemaakt.

Toch gaat niet alles zover terug. Een van de tradities in het land voor mannen is met een glaasje ouzo of Griekse koffie over politiek discussiëren. Dus in dat opzicht lijken ze wel een beetje op de Nederlanders. Wees niet bang als dit er met flinke armgebaren en stemverheffingen aan toe gaat, want dit hoort er allemaal bij. Waarschijnlijk zijn het gewoon hele goede vrienden van elkaar.

Voor wie niet zo houdt van politieke discussies, is er overigens ook nog genoeg aan lokale tradities, rituelen en feestdagen te beleven. Op Corfu is er bijvoorbeeld een evenement waarbij er vazen vanuit balkons op straat gegooid worden. Nadat de kerkklokken klinken mogen duizenden Grieken vergezeld door een groep enthousiaste toeristen de scherven pakken. Want scherven? Die brengen geluk! Zeker in Griekenland.

Het Parthenon, Athene, Griekenland

7. Stappen

Voor wie van een feestje houdt is Griekenland misschien wel het meest fantastische land dat er is. Op nagenoeg elk eiland kan tot in de late uurtjes gefeest worden en hierbij mag natuurlijk ook gedronken worden. Probeer vooral eens een glaasje ouzo, maar kijk alsjeblieft wel uit dat je niet te veel neemt. Dit ging destijds bij de redacteur van dienst op 16-jarige leeftijd een beetje mis...

8. Jezelf in de watten leggen

Griekenland ligt op een breuklijn en voor wie een beetje thuis is in geologie weet wat dat betekent: thermische bronnen! De Griekse eilanden hebben er tientallen en deze worden door toeristen van over de hele wereld bezocht. Voor wie een beetje gestresst is en het hectische leven in Nederland tijdelijk vaarwel wil zeggen bieden de eilanden rust. Veel meer rust dan de steden en drukke eilanden zoals Kreta en Rhodos. Het leven gaat hier in een gemoedelijk tempo. Een uitstekende basis voor een zorgeloze vakantie natuurlijk.

Hoe je dit invult? Dat is aan jou! Van lekker all-inclusive naar een resort aan het zwembad vertoeven met een animatieprogramma voor de kinderen tot een kindvrije wellness waar het je aan rust niet zal ontbreken.

9. Varen

De eilanden worden met elkaar verbonden door middel van een uitgebreid netwerk aan veerponden. Griekenland beleef je niet alleen op het land, maar ook zeker op het water. Ook wanneer je niet per se van A naar B moet is een tour een zeer zware aanrader. Vooral als het 's zomers erg heet is, kan zo'n verkoelend boottochtje heerlijk zijn en dan hebben we het nog niet eens gehad over de adembenemende panoramabeelden die dit oplevert.

Vissersboot in Lesbos, Griekenland. / Unsplash

10. Instagram opfleuren

En over panoramabeelden gesproken; een vakantie naar de kleinere Griekse eilanden levert je geheid een hoop jaloersmakende kiekjes op. De smartphones van tegenwoordig kunnen alles op fraaie wijze vastleggen en vereeuwigen voor het nageslacht. Ga je voor die selfie in dat pittoreske straatje of ben jij meer van de fraaie overzichtsplaten geschoten van grote hoogte? Het aantal fotogenieke locaties is eindeloos en je hoeft absoluut geen pro te zijn om een subtropisch eilandparadijs in een beeld vast te leggen.