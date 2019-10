De vijf leukste zonbestemmingen deze winter

Zie je op tegen de winter? Dan krijg je door dit artikel zin in de zon.

Ieder jaar lezen we al in september en oktober de mogelijke - vaak heftige - voorspellingen voor de komende winter. Ook dit jaar waren deze voorspellingen niet mals: de koudste winter in tientallen jaren wordt voorspeld. Hoewel er best wat winterliefhebbers in Nederland te vinden zijn, is er ook een grote groep die al gruwelt bij het idee van sneeuw, donkere dagen en kou. Hoe kun je de aankomende koude winter beter 'overleven' dan door lekker naar de zon te gaan? Hier hebben we vijf van de leukste zonbestemmingen van deze winter voor je verzameld. Wij weten in ieder geval wel wat we gaan doen dit koude najaar en de komende winter.

Tenerife. / Fausto García | Unsplash

Winterzon opzoeken op Tenerife

Een absolute must go-bestemming in de winter is Tenerife, een van de prachtige Canarische Eilanden. Veel mensen denken dat er op Tenerife in de winter alleen maar oude mensen overwinteren, iets wat totaal niet klopt. Uit onderzoek van CBS blijkt dat strandvakantie tegenwoordig bijna net zo populair is als wintersport, dus op de bekende plekken op het eiland zal er zeker genoeg te doen zijn. Er zijn talloze stranden te vinden waar het heerlijk toeven is: in Playa de las Americás is er altijd wat te beleven. Hier vind je gezellige kroegen, internationale restaurants en grote discotheken. Liever wat meer rust? Huur een auto en verken het eiland: rijd bijvoorbeeld naar de vulkaan de El Teide of rijd helemaal omhoog naar het prachtige bergdorp Masca. De dag sluit je natuurlijk af met een heerlijke verse vis in de haven van Los Gigantes.

Ponta Negra, Brazilië. / Pedro Menezes | Unsplash

Ontdek Brazilië in haar zomer

Ga je in de Nederlandse winter naar Brazilië? Dan ben je daar in hartje zomer. In Brazilië begint de zomer namelijk in december en eindigt die in maart. Kortom: hét ideale moment om even lekker te overwinteren! Je kunt voor verschillende soorten vakanties gaan in Brazilië: misschien ben je helemaal fan van een all-inclusive vakantie of wellicht wil je liever het land door touren. De stad Natal is bijvoorbeeld een populaire bestemming voor zonzoekers: kom lekker relaxen op Ponta Negra (strand) met een gehuurde ligstoel en een parasol. Het water hier is zo blauw dat je direct een duik wilt maken! Ook natuurliefhebbers zijn aan het juiste adres in Brazilië. Zo heeft de tropische kuststrook Via Costeira bizar mooie stranden en zijn er diverse trips in en door de Amazone te boeken. Er zijn verschillende last minute mogelijkheden voor Brazilië beschikbaar.

Pirate Bay, Curaçao. / Bruno van der Kraan | Unsplash

Zon-, zee- en strandvakantie op Curaçao

Even zin in helemaal niks? Boek dan een winterzonvakantie naar Curaçao. Curaçao staat bekend om de tropische stranden waar je echt een week of twee (of langer wanneer je wilt) volledig tot rust kunt komen. Denk aan witte stranden, lichtblauw water, de lekkerste cocktails en kleurrijke dorpjes. De vele aanwezige palmbomen zorgen ervoor dat je je hier echt op een Caribisch eiland bevindt! Een absolute aanrader is Mambo Beach, een fijne baai waar je veel hotels en appartementen vindt waar je kunt slapen. In het hoogseizoen kan het hier behoorlijk druk worden met toeristen, maar dat doet niets af aan hoe mooi de plek is. Zin om een dagje wat te doen na je strandsessie? Bezoek dan Willemstad en vergaap je aan de vele kleurrijke huisjes. De Aloë Vera Plantation is een leuk uitje voor iedereen die meer van de natuur van het eiland wil zien.

Hurghada in Egypte. / Adrian Dascal | Unsplash

In de winter genieten in Hurghada

Steeds meer mensen kiezen naast bovengenoemde bestemmingen ervoor om naar het heerlijke Hurghada af te reizen voor een zonnige winter. Deze fijne badplaats in Egypte heeft ontzettend veel te bieden voor de diverse toeristen. Ontspanning staat hier voorop en dat zie je dan ook overal terug: grote resorts met all-inclusive concepten, veel restaurants, prachtige stranden en gezellige bars en winkeltjes. Wist je dat Hurghada de meest bezochte plaats van Egypte is? Dat is niet voor niets: flaneer over de boulevard en waan je als een filmster. Het kristalheldere water en de vele koraalriffen in de Rode Zee nodigen uit voor snorkelen of duiken. Na een dag zonnen, wandelen en snorkelen kun je hier op diverse plekken heerlijk eten. Probeer eens een lokaal restaurant uit voor de ultieme beleving.

Kombo South, Gambia. / Robert Bye | Unsplash

Maak kennis met Gambia in de winter

Tot slot willen we je kennis laten maken met Gambia, een bestemming waar ook steeds meer mensen uit West-Europa naartoe gaan in de winter. Deze winterzonbestemming heeft het hele jaar door temperaturen tussen de 28 en 31 graden. Van eind oktober tot begin juni is het hier zeer droog met weinig kans op regen, waardoor het de ideale winterzonbestemming is. Vooral in december tot en met februari is het hier lekker warm zonder écht bloedheet te worden. Ook hier kun je gaan voor een ultieme relaxvakantie: het land staat bekend om de fraaie witte stranden met vele palmbomen. Op de meeste stranden staat rust centraal, waardoor er weinig barretjes en andere toeristische voorzieningen te vinden zijn. Voor veel vakantiegangers is dit juist heerlijk. Leg je handdoekje uit op het witte Kotu Beach, een meer toeristisch strand met bamboehutjes met restaurants. Of ontdek het bountystrand Brufut: wit zand met turquois water en heel veel palmbomen. Genieten maar!