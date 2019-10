5 x waarom een trip naar het Marokkaanse Essaouira een topidee is

Marrakech blijft een populaire bestemming voor een stedentrip, maar waarom zou je - als je er toch al bent - niet ook een korte trip naar het strandplaatsje Essaouira maken? Het is goedkoper en rustiger dan Marrakech en er is genoeg te doen. Metro geeft 5 tips voor jouw stedentrip naar de prachtige badplaats.

1. Het ligt aan het strand

Essaouira is een kustplaats en het strand is serieus de moeite waard. De boulevard aan de blauwe zee is lang en gezellig: kinderen zijn aan het spelen, mensen liggen te zonnebaden, er wordt volop geskateboard en gevoetbald en aan de andere kant van de boulevard zijn er tal van gezellige restaurantjes waar je een hapje kunt eten of een drankje kunt doen. Maar nog leuker aan het feit dat de plek aan het strand ligt is het bijkomende feit dat de golven zéér geschikt zijn voor watersport.

Je ziet dan ook de een na de andere surfer met een plank lopen en een van de leukste dingen die je kunt doen in de badplaats is lekker zelf je surfplank pakken en meedoen. Beginner? Geen probleem: er zijn genoeg surfscholen die lesjes aanbieden. Naast surfen kun je bijvoorbeeld ook een kamelentocht over het strand maken; heerlijk relaxt met de zon op je hoofd en in het voor- en najaar en tijdens de winter is er bijna geen mens om je heen.

2. Je kunt er heel goed feesten

Je zou het misschien niet denken, maar Marokko is een hele fijne plek om te feesten en Essaouira en omgeving in het speciaal. Door de hippie vibe die eigenlijk overal hangt, zweeft er om de plek een soort vrijheid vast die je overal terug merkt. Zo zie je een heleboel mensen rondlopen die je bij ons prima in het hokje 'hipster' zou kunnen plaatsen, maar die absoluut niet raar worden aangekeken door de iets traditionelere, oudere mannen die op hun krukje voor de deur genieten van hun Marokkaanse thee.

Moga festival. / Juliet Airs

Wij bezochten MOGA festival: een festival dat drie dagen duurt in het Sofitel in Mogador, op een steenworp afstand van Essaouira (4 euro met de taxi). Het was de derde editie van het festival en geloof ons: Moroccans know how to party! Dit festival is zo speciaal omdat het écht een mix is tussen muziek en cultuur. Zo wordt traditionele muziek gemengd met elektronische muziek door een samenwerking met lokale, traditionele muziekhelden uit Essaouira. Dit keer was het aan de lokale held Maalem Omar Hayat de eer om de Marokkaanse muziek samen met twee traditionele muzikanten te laten horen aan het feestende publiek. Ze werkten deze keer samen met dj-duo Parallells en het resultaat was een spectaculaire, 2 uur durende set die van begin tot eind kippenvel bezorgde: helemaal vanwege het laaiende enthousiasme van Maalem.

Ik hoor jullie denken: maar kan daar dan wel een beetje alcohol gedronken worden op zo'n feestje? Ja hoor; festivals worden hier voornamelijk in hotels georganiseerd. Daar wordt alcohol geschonken en mogen de bezoekers dus los. Omdat alcohol drinken hier niet heel gebruikelijk is, moet je wel op Nederlandse prijzen (of nog net iets duurder) rekenen voor een biertje of sterke drank. Maar het feit dat veel van de bevolking nooit echt drinkt, zorgt ook voor grappige taferelen zoals een longdrink glas tot de rand toe gevuld wanneer we vragen om een tequilla. Ach, dat scheelt weer kosten!

Ook was er de mogelijkheid om - naast helemaal losgaan op sets van o.a. Blondish, Satori en Oxia - mee te doen aan workshops Yogo, Marokkaans koken en art met casettebandjes maken. Ook voor 2020 staat er weer een MOGA gepland. Aanrader!

3. Je hebt er heerlijke eetgelegenheden

Essaouira heeft een heerlijke mix van hippe eetgelegenheden en authentieke, Marokkaanse restaurants. Zo was één van onze favoriete plekken om te eten en drinken Ocean Vagabond. De smoked sardines salad die je hier kunt krijgen is goddelijk en ook de pizza’s zijn om te smullen.

Restaurant ADWAK staat standaard een lange rij voor en wij begrijpen wel waarom: wat hebben we hier enórm lekker gegeten. Neem hier vooral de traditionele Marokkaanse soep en als het kan Pastille met kip: sowieso een gerecht dat je minimaal één keer moet eten als je in Marokko bent. De mensen die hier werken zijn superlief en je wordt ook nog eens snel geholpen dus trust us: het is het wachten waard.

Restaurant KHMISSA is een restaurant dat maar liefst vijf sterren krijgt via de ratings op Google (en niet mer maar één, maar met maar liefst 85 reviews). Het kan dus bijna niet anders dan een restaurant zijn waar je echt moét eten.

The Hungry Nomad: Ook hier kun je volgens de ratings me-ga goed eten, want ook dit pareltje krijgt maar liefst 5 sterren op Tripadvisor en Google. De tajines worden hier aangeraden maar wat de plek écht magisch zou maken, is de gemoedelijke sfeer die er hangt. Volgens velen is dit een plek waar je in rap tempo nieuwe mensen leert kennen.

Taros is een dakterras waar je goddelijke couscous kunt eten én een alcoholisch drankje kunt drinken. Dat is op zich iets wat lang niet overal kan in Essaouira, dus mocht je daar zin in hebben dan is dit the place to be. ’S Avonds worden hier ook feestjes gehouden in het weekend en het uitzicht over de stad is werkelijk waar verpletterend mooi.

4. Je kunt er goed shoppen

Ben je op zoek naar kleding, dan is Essaouira wellicht een plek om over te slaan. Maar zoek je naar toffe accessoires voor in huis dan zou ik aanraden een extra koffer bij te boeken. In de stad stikt het namelijk van de toffe zaakjes waar je mooi servies kunt kopen, te gekke schalen voor in huis, leuke lampen én er zijn een aantal zaken waar je voor een redelijke prijs een prachtig wollen vloerkleed op de kop kunt tikken.

Verwacht geen kleed voor een tientje: de Marokkanen weten wat voor materiaal ze in huis hebben en zijn absoluut niet vies van een goede onderhandelsessie, maar dan heb je ook wat. Ook houten keukengerei is hier veel te koop en het leuke is: de stad is stukken minder toeristisch dan Marrakech, dus ook een tikkie goedkoper!

5. Als fan van Game of Thrones kun je hier je lol op

Als fan van Game of Thrones is Essaouira echt een plek waar je makkelijk een paar uur rond kunt zwerven om de locaties die je herkent uit de serie nu eens in het echt te bewonderen. Astapor in de serie ís namelijk Essaouira en wie hier rondloopt zal de nodige plekken herkennen. Zo heb je ‘the walk of punishment’, die in het echt dus de stadsmuur van Essaouira is, Skala de la Ville, waar Daenerys voor het eerst de krijgers ontmoette en Skala do Port, waar Kalheesi ontsnapte aan de aanval van de Qarth-tovenaars

Astapor. De medina van Essaouira werd gekozen als de Unsullied City. We bezoeken Skala de la Ville, waar Daenerys voor het eerst de schrikwekkende krijgers ontmoette. Na de lunch ontdekken we de Punishment Walk, totdat we Skala du Port bereiken, waar de Khaleesi ontsnapte aan de aanval van de Qarth-tovenaars en Ser Barristan Selmy ontmoette. Supertof toch?!