Reizen in 2020: VR, slimme koffers en robothulpen

Koffers die je op afstand kunt volgen. Robots die in je hotel de roomservice regelen. En via virtual reality alvast kennismaken met je vakantiebestemming. Dat zijn innovaties die horen bij reizen in 2020.

De reiswereld ziet er vandaag de dag totaal anders uit dan dertig jaar geleden. Vakantiebestemmingen zijn gemakkelijker te bereiken, reizen is goedkoper en we hebben meer kennis over bepaalde landen door de komst van internet. Het is niet voor niets zo dat Nederlanders anno 2019 vaker én verder op vakantie of op reis gaan. Maar: er is meer dan dat. Waar we een paar jaar geleden nog massaal kaartjes stuurden naar familie, vrienden en geliefden kun je nu binnen enkele seconden een fotootje appen vanaf de andere kant van de wereld. Ieder jaar zijn er verschillende innovaties te zien op het gebied van reizen. Welke zien we volgend jaar?

Virtual reality speelt een grote rol

Opvallend is de grote rol van virtual reality bij het uitkiezen van een vakantiebestemming, een hotel of een excursie. Tegenwoordig check je vooraf vaak foto’s en eventueel video’s van een plek waar je je vakantie wilt gaan boeken. Op basis daarvan, in combinatie met recensies van de accommodatie, maak je een keuze of je er je vakantie wilt vieren of niet. Met een virtual reality bril kun je veel gemakkelijker en gedetailleerder bekijken waar je naartoe gaat. De Australische vliegtuigmaatschappij Qantas heeft bijvoorbeeld al een samenwerking met Samsung lopen, waarbij passagiers tijdens de vlucht met behulp van een virtual reality bril op de plaats van bestemming rond kunnen lopen. En dat voordat je überhaupt met je benen op de grond staat.

Een kijkje nemen op de plaats van bestemming. / Jeshoots | Unsplash

De verwachting is dat reisbureaus en vliegtuigmaatschappijen in de toekomst meer en meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden van virtual reality om zo mensen te trekken naar een bepaalde bestemming. Ook andere bedrijven zoals autoverhuurbedrijven en excursiebureaus zullen van virtual reality gebruik maken. Een camper huren in Amerika is bijvoorbeeld nóg aantrekkelijker wanneer je van tevoren met een VR-bril al door de camper kunt lopen en alle ruimtes, meubels en details kunt bekijken.

Slimme koffers mee op vakantie

Om je vakantie gemakkelijker te maken, en dan met name je vliegvakantie, kun je kiezen voor een slimme koffer. Koffers van het merk SkyValet bijvoorbeeld, zitten boordevol technologie en slimme snufjes. Hoewel het niet de eerste officiële slimme koffers zijn, gaat dit merk wel nog een stapje verder met diverse toepassingen. Je kunt deze koffers namelijk laten uitrusten met een zogeheten Trackimo GPS-trackermodule waarmee je de koffer via de GPS kunt volgen. Dat is ideaal wanneer je bij de bagageband aan het wachten bent of wanneer je denkt dat je koffer zoekgeraakt is. Ook op treinstations is dit handig. Is de koffer namelijk tussen de vijf en vijftien meter bij je vandaan dan krijg je automatisch een melding op je smartphone.

Of je koffer hier tussen ligt, zie je op je smartphone. / Caroline Selfors | Unsplash

Dat is niet het enige waarom deze koffers perfect zijn voor je tripje. Aan de zijkant van de slimme koffer zit een klepje dat je open kunt maken en waar je je smartphone in kunt leggen. Hier zit een snellader in waarmee je de batterij van je telefoon binnen no time oplaadt. Ook zijn er nog twee USB-aansluitingen aanwezig voor opladen via een draad. Extra handig is de bluetooth-beveiliging op deze slimme koffers. Je kunt de koffers namelijk alleen openmaken via de app van het vooruitstrevende merk. Tot slot: de grotere modellen hebben zelfs een digitale weegschaal ín de koffers zitten. Op die manier weet je zeker dat je bagage niet te zwaar is voor een vlucht.

Meer helpende robots in hotels

Last but not least: wat dacht je van robots die ‘in dienst zijn’ bij hotels om klanten te helpen inchecken en uitchecken? Dat robots werkzaam zijn in hotels is niet geheel nieuw. In Nagasaki in Japan kun je bijvoorbeeld al jaren automatisch inchecken bij een velociraptor die hartstikke snel voor jou checkt of er nog een kamer vrij is. Ook in New York is een hotel te vinden dat helemaal geleid wordt door robots. Je checkt in via een elektronische check-in terminal en een grote robotarm zorgt ervoor dat je bagage op de juiste plek komt. Zelfs roomservice wordt door een robotbutler gebracht!

Wie weet vult een robot volgend jaar je minibar wel. / Humphrey Muleba | Unsplash

De verwachting is dat robots steeds meer een plekje zullen krijgen in de hotelwereld. Nu gaan mensen voornamelijk nog naar dergelijke hotels voor de ervaring, want hoe bijzonder is het om geholpen te worden door robots? Wij verwachten echter niet dat robots de gehele hotellerie gaan overnemen. Persoonlijk contact is namelijk van groot belang wanneer je een hotel hebt geboekt. Grote kans dat jouw fijnste herinneringen van accommodaties en hotels op plekken zijn waar de mensen zo vriendelijk waren. Toch is het wel een interessante ontwikkeling om in de gaten te houden voor 2020 en later.