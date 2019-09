Later op vakantie? Koop geen tolvignet voor een jaar

In de zomer trekken honderdduizenden Nederlanders naar het buitenland voor een welverdiende vakantie. Hierbij besteden we meer geld aan vakantie dan ooit. Voor wie er niet voor koos om tijdens het hoogseizoen weg te gaan: lees dit.

Ben je nog van plan om er in de herfst op uit te trekken? En staat een tripje naar Oostenrijk, Tsjechië of een ander land waar je een tolvignet nodig hebt op de planning? Koop in dat geval geen jaarvignet, maar kies voor een vignet met een kortere geldigheid. Hiermee ben je namelijk een stuk goedkoper uit volgens de ADAC, de Duitse ANWB.

Voordelig een vignet kopen

De meeste reizigers denken dat zij goedkoper uit zijn wanneer ze een jaarvignet kopen in plaats van een autovignet voor een maand of korter. Dit is natuurlijk zeker zo wanneer je aan het begin van de zomer op vakantie gaat en misschien zelfs in het najaar nog een roadtrip wilt maken naar landen waar een vignet verplicht is. Onder andere in Oostenrijk, Tsjechië, Zwitserland en Slovenië zijn dit soort vignetten verplicht. De ADAC, de Allgemeine Deutsche Automobil-Club, heeft dit jaar berekend dat buitenlanders die een vignet willen aanvragen én in de tweede helft op vakantie gaan naar een van deze landen goedkoper uit zijn met een vignet die minder lang geldig is dan een jaarvignet. Bekijk voor jezelf dus altijd wanneer je eventueel nog gebruik zou willen maken van zo’n vignet. De kortetermijnvignetten zijn vaak een goedkoper alternatief voor de jaarvignetten.

Tolvignetten thuis al geregeld hebben, geeft veel vakantiegangers een goed gevoel. / Rob Engelaar | ANP

Waarom een vignet kopen?

Het hebben van een vignet is in veel landen in Europa verplicht. Om boetes te voorkomen moet je voordat je op pad gaat een vignet hebben aangeschaft. Dit vignet moet duidelijk zichtbaar zijn op de voorruit; meestal betreft het een sticker die je gemakkelijk kunt bevestigen. Vignetten zijn verplicht voor alle motoren en auto’s met een gewicht tot 3500 kilo. Je koopt zo’n tolsticker al binnen enkele stappen via Vignet.nl waarna je hem zelf op kunt plakken. Ook kun je onderweg terecht bij tankstations en grensovergangen. Veel vakantiegangers vinden het echter een prettig idee dat dat vooraf al geregeld is. Om je vakantie zo soepel mogelijk te laten verlopen is het aan te raden om op tijd een vignet te bestellen. Rijd je zonder vignet door de Alpen? Dan riskeer je een hoge boete: in Oostenrijk kan die boete al oplopen tot 240 euro. Wist je dat je zelfs een boete kunt krijgen wanneer het vignet niet duidelijk zichtbaar is? Idealiter plak je deze sticker links aan de binnenkant van je voorruit zodat er snel gecheckt kan worden of je het juiste vignet hebt. Wanneer je de boete weigert te betalen, kan het totaalbedrag al oplopen tot 3000 euro.

Op naar Praag? Dan heb je zelfs een vignet in twee delen nodig. / Jaromír Kavan | Unsplash

Voor welke landen nodig?

In verhouding met zo’n boete kost een vignet niet veel geld. Voor Duitsland heb je tegenwoordig geen vignet meer nodig, maar er zijn in Europa nog genoeg andere landen waar dit wel verplicht is. Van plan om naar Bulgarije op vakantie te gaan? Koop in dat geval een vignet bij een van de grensposten waar je langskomt. Oude vignetten moet je verwijderen. Voor Hongarije moet je een E-vignet hebben waarbij je je kenteken laat registreren. Op die manier kan er gemakkelijker en vooral sneller gecontroleerd worden of auto’s beschikken over het juiste vignet. Hier kun je een vignet per week, per maand of per jaar aanschaffen. Op alle snelwegen in Oostenrijk is het verplicht om een vignet te hebben. Hier kun je een jaarvignet kopen of kun je kiezen voor een vignet van twee maanden of tien dagen. Ook in Tsjechië is een vignet verplicht op auto- en snelwegen. Dit vignet bestaat uit twee delen: het eerste deel plak je op het raam, het tweede deel hou je bij je en moet je kunnen aantonen. Ook hier kun je kiezen uit een geldigheid van 10 dagen, een maand of een kalenderjaar. Tot slot moet je in Zwitserland beschikken over een vignet wanneer je daar met de auto rijdt. Vignetten voor Zwitserland zijn altijd een jaar geldig. Er zijn geen vignetten beschikbaar met een kortere geldigheid.

Op naar Hongarije? Dan moet je bij de grens je kenteken laten registreren. / Daniel Olah | Unsplash

Zonder vignet rijden

In Oostenrijk heb je niet overal een vignet nodig. Kies je er bijvoorbeeld voor om de snelwegen te vermijden dan is een vignet niet verplicht. Houd er echter wel rekening mee dat je een stuk langer onderweg kunt zijn wanneer je hiervoor kiest. Een Oostenrijks vignet is dit jaar voor twee maanden slechts 26,80 euro; de kans is groot dat je dat ook als extra betaalt wanneer je een omweg kiest zonder snelwegen. Let hierbij ook op dat je aan kunt tonen dat je in het desbetreffende gebied moet zijn wanneer je ergens rijdt. De NOS meldde eerder namelijk dat de Oostenrijkse politie van plan is om zogeheten ‘tolvluchtelingen’ aan te pakken om op die manier de drukte op de kleinere wegen te verlichten.