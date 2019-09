5x dit moet je doen op het Spaanse eiland Formentera

Waar Ibiza al volledig is ontdekt door de Nederlanders, is het Spaanse eiland Formentera nog een onontdekt pareltje. Zonde: Metro heeft vijf tips voor een bezoekje aan dit het prachtige eiland.

De meeste mensen zijn net terug van vakantie, maar toch is er nog een heel arsenaal aan Nederlanders die de komende weken (nog) een keer naar Ibiza gaan. Velen wagen dan ook een bezoek aan het kleinere Formentera, dat even verderop ligt. Maar dat eiland wordt vaak tekort gedaan met een bezoek van enkele uren.

Toch is er genoeg te doen op het eiland om er een nachtje of één á twee te verblijven, zonder je te vervelen. Wat dan allemaal? Wij zetten vijf opties voor je op een rijtje!

1. Ga eens naar een ánder strand

Er zijn zat mensen die denken dat Formentera maar één strand heeft: Playa de ses Illetes. Waar je als toerist naartoe wordt geleid als je een dagtoer op het eiland doet. Wie langer op het eiland verblijft, komt er achter dat er veel meer stranden te ontdekken vallen dan dat ene strand. Playa de ses Illetes is mooi, maar druk en toeristisch.

Wij hebben de voorkeur aan een wat intiemer strand en vonden Cala Saona echt fantastisch! In de buurt zit een niet al te duur restaurant waar je prima kunt eten en waar aan ijskoude drankjes geen tekort is. Het zand is wit en het ligt tussen de rotsen in dus heeft een prachtig uitzicht.

Ook Caló Des Mort, Cala en Baster en Platja de Migjorn behoren tot onze favorieten. De boodschap is eigenlijk: kijk verder dan je neus lang is en ga niet naar het eerste de beste strand dat aangeraden wordt. Het is toch net iets lekkerder genieten als niet iedereen er geweest is toch?

2. Huur een scooter

Je kunt en mag een auto huren en rijden op Formentera, maar het is niet aan te raden. Dit is nou zo'n eiland dat gemaakt is om een scootertje te huren. Fietsen kan ook, maar gezien de temperaturen is dat absoluut geen pretje wanneer het hoogzomer is. Bij koeler weer is fietsen overigens ook geen slecht idee: het eiland is best plat, dus heel intensief is het dan niet meer.

Wij huurden echter een scooter en hadden daar geen seconden spijt van. Een scooter huren kost je tussen de 20 en 30 euro per dag en is zó gefikst: om de haverklap kom je wel een scooterverhuur tegen. Dan kun je gaan voor een simpel exemplaar, maar voor de fashionista's onder ons is er ook een heel arsenaal aan Vespa's te huur. Hier betaal je iets meer voor, maar dan maak je wel helemaal de blits.

Waar je heen moet? Gewoon rondrijden van dorp naar dorp. Zo zie je het hele eiland in een mum van tijd en af en toe kun je ergens stoppen om een drankje te doen, een hapje te eten of rond te snuffelen in één van de schattige winkeltjes.

3. Verblijf voor korte tijd in luxe

We raden je echt aan om te verblijven op Formentera en áls je dat doet, doe dat dan vooral een nacht in luxe in het gloednieuwe Five Flowers Hotel in Es Pujols. Dit is het eerste 5-sterrenhotel op het eiland, pas sinds 1 mei dit jaar geopend en écht een fijne plek om volledig tot rust te komen.

Het hotel is volledig in bloementhema vol met roze, geel en stralend helder wit. Een leuk detail: als je de lobby binnenstapt wordt je direct in het thema van het hotel gezogen, want het ruikt er naar een goddelijke combinatie van honing en bloemen. Volgens de staf is dat omdat ze een speciaal parfum in de airconditioning spuiten, die helaas (we hebben het nagevraagd!) niet te koop is.

Five Flowers Hotel & Spa

De look van het hotel is geïnspireerd op de geluiden en de cultuur van de flower power-beweging van de jaren '60 die zo kenmerkend is voor niet alleen Ibiza, maar ook voor Formentera. Die look komt dus overal terug in de kleuren van de designmeubels en bloemenprints aan de wanden. Vooral in de ruimte waar je 's ochtends uitgebreid kunt ontbijten (ook voor veganisten en mensen met allergieën een topontbijt trouwens!) waan je je even in de sixties.

Five Flowers Hotel & Spa

Naast fonkelnieuwe hotelkamers hebben ze ook een fijne spa met verschillende sauna's. Het buitenzwembad kijkt uit op een tropische tuin en als je het dakterras bezoekt rond het avonduur, word je standaard getrakteerd op een fan-tas-ti-sche zonsondergang! Wij zijn fan en komen hier zeker nog eens terug.

Deze zonsondergang is toch to die for?! / Five Flowers Hotel & Spa

4. Ga je te buiten aan het lekkerste voedsel

Formentera ligt natuurlijk aan de zee en dat betekent: mega, mega heerlijke vis. We kunnen dus vooral als tip geven: als je hier bent, ga je dan te buiten aan de lekkerste vis die je in tijden zult proeven. Dat kan natuurlijk op de traditionele manier bij één van de vele zaken waar tijdens je scootertour langsrijdt, maar dat kan ook - als je toch al bezig bent met dat ene luxe avondje - bij het Japanse fine dining restaurant Kokoy.

Toevallig zijn wij megafan van sushi en als je écht lekkere sushi wil eten ben je hier dus enorm op je plek. Overigens kun je hier ook goed genieten van wederom die prachtige zonsondergang en als we nog een tip mogen geven: sla vooral de Japanse beef niet over. Letterlijk alsof er een engeltje op je tong piest. Dat dus onder het genot van een goed glas wijn en de eerder benoemde zonsondergang... geloof ons: beter relaxen zit er niet in hoor!

Yum yum yum, de beste sushi met goddelijke verse vis. / Kokoy

5. Geniet van een écht en intiem hippiegevoel

Formentera is bepaald geen Ibiza als het aankomt op feesten en het aantal hippiemarkten, maar het betekent niet dat er niet gefeest kan worden. Sterker nog: als je een écht en intiem hippiefeestje wil meemaken kun je misschien wel beter op dit eiland zijn, dan dat je je op Ibiza waant. Er is één echte club, Tipic, waar regelmatig goede feesten worden gegeven. Zo draaiden Chris Liebing en Andrea Oliva hier kortgeleden nog.

Ook op het gebied van hippiemarkten heeft het eiland ook een behoorlijk fijn aanbod. Zo heb je de Mola Hippy Market, die een paar keer per week plaatsvindt in El Pilar de la Mola. Je hoeft helemaal niet op de drukke markt op Ibiza te wachten tot je kunt inslaan. Wij raden juist aan om deze hippiemarkten te bezoeken: rustiger, schattiger, minder toeristisch en daarmee vooral léuker.